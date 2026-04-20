Gần 1.000 hộ dân tại một xã ở Hà Nội đồng loạt nhận tiền đền bù đất làm siêu dự án hơn 34 tỷ USD quy mô lớn nhất lịch sử Vingroup

Thanh Phong | 20-04-2026 - 05:25 AM | Bất động sản

Trong tháng 04/2026, xã Đại Thanh (Hà Nội) đã tổ chức nhiều đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân có đất thu hồi dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Cụ thể, chiều 15/4, UBND xã Đại Thanh đã chi trả khoảng 92,7 tỷ đồng cho 83 hộ dân trên địa bàn thôn Vĩnh Ninh có đất nằm trong chỉ giới dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Trước đó, theo thống kê, trong 3 ngày từ ngày 11/4 đến ngày 13/4/2026 trên địa bàn thôn Vĩnh Ninh đã có 856 hộ dân đăng ký nhận chi trả bồi thường của dự án.

Ngoài thôn Vĩnh Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng cũng đã phối hợp với Phòng Kinh tế lên phương án và tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ ban đầu cho hàng trăm hộ dân tại các thôn như Thượng Phúc, Yên Ngưu...

Theo quy hoạch, xã Đại Thanh nằm trong phân khu A dự án Khu đô thị thể thao Olympic, với diện tích quy hoạch khoảng 1.235 ha, chiếm khoảng 70% diện tích hiện có của xã.

UBND xã Đại Thanh cho biết, đối với dự án trọng điểm dự án Khu đô thị thể thao Olympic, UBND xã đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.

Trước khi dự án khởi công, xã đã phối hợp với các thôn rà soát, thống kê số lượng mộ nằm trong phạm vi thu hồi đất, với tổng số khoảng 7.000 ngôi mộ phải di dời.

Ngay sau lễ khởi công dự án vào ngày 19/12/2025, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đo đạc để xác định ranh giới dự án, rà soát các thôn có đất nằm trong chỉ giới thu hồi, thống nhất phương án đo đạc, quy chủ sử dụng đất.

Từ ngày 24/12 đến 31/12/2025, xã đã tổ chức quy chủ được hơn 12.652 thửa trên tổng số khoảng 14.768 thửa, đạt tỷ lệ 85,67%.

Để bảo đảm tiến độ, 4 tổ công tác tại 11 thôn đã tổ chức ứng trực thu hồ sơ, kê khai kiểm đếm, tổ chức 22 hội nghị thông báo đến 5.829 hộ gia đình có đất nằm trong chỉ giới dự án Khu đô thị thể thao Olympic các văn bản pháp lý liên quan đến dự án, đơn giá bồi thường, hỗ trợ GPMB… Mục tiêu đặt ra hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án trong tháng 4/2026.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB; di chuyển mồ mả trong phạm vi dự án, góp phần bảo đảm tiến độ hoàn thành GPMB dự án trong tháng 6/2026.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, trải rộng trên địa bàn 11 xã ở Hà Nội.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.

Trung tâm của Khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi đạt chuẩn FIFA, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Bóc 341 dự án "đắp chiếu" tại Hà Nội: Mê Linh dẫn đầu số lượng dự án, hàng loạt doanh nghiệp đình đám Viglacera, Geleximco, Nam Cường, Sudico...bị điểm tên

Bóc 341 dự án "đắp chiếu" tại Hà Nội: Mê Linh dẫn đầu số lượng dự án, hàng loạt doanh nghiệp đình đám Viglacera, Geleximco, Nam Cường, Sudico...bị điểm tên Nổi bật

3 cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam: Nơi mở cửa cho nhà máy VinFast, nơi “đánh thức” thị trường địa ốc, nơi sẽ đạt top 3 Đông Nam Á

3 cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam: Nơi mở cửa cho nhà máy VinFast, nơi “đánh thức” thị trường địa ốc, nơi sẽ đạt top 3 Đông Nam Á Nổi bật

FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp hoàn thành dự án trọng điểm ở Hà Nội, chỉ 2 tháng nữa sẽ làm một việc quan trọng

FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp hoàn thành dự án trọng điểm ở Hà Nội, chỉ 2 tháng nữa sẽ làm một việc quan trọng

05:24 , 20/04/2026
Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại dự án hơn 2.000 tỷ ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại dự án hơn 2.000 tỷ ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam

05:19 , 20/04/2026
Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nay còn lọt tầm ngắm của Sun Group với loạt cao tốc và KĐT, nơi đây sắp trở thành Khu du lịch quốc gia

Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nay còn lọt tầm ngắm của Sun Group với loạt cao tốc và KĐT, nơi đây sắp trở thành Khu du lịch quốc gia

05:18 , 20/04/2026
Diễn biến mới nhất về con đường hơn 260 tỷ đồng tại Huế ‘đứt đoạn’

Diễn biến mới nhất về con đường hơn 260 tỷ đồng tại Huế ‘đứt đoạn’

21:13 , 19/04/2026

