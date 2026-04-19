3 cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam: Nơi mở cửa cho nhà máy VinFast, nơi “đánh thức” thị trường địa ốc, nơi sẽ đạt top 3 Đông Nam Á

Bài: Huy Nguyễn - Ảnh: Thảo Quyên, Ngọc Đẹp | 19-04-2026 - 08:07 AM | Bất động sản

Không chỉ tạo kỷ lục về hạ tầng, các cây cầu vượt biển còn mở đường cho dòng vốn tỷ USD đổ vào kinh tế ven biển.

Bên cạnh cao tốc, cảng biển và sân bay, các cây cầu vượt biển đang trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam, đặc biệt khi quốc gia sở hữu hơn 3.260 km bờ biển và hướng tới chuỗi giá trị logistics – thương mại toàn cầu.

Đáng chú ý, các công trình này không chỉ lập kỷ lục trong nước tại thời điểm hoàn thành mà còn nằm trong top những công trình quy mô nhất khu vực.

Đặc biệt, sự hiện diện của các “siêu dự án” này vừa rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng năng lực logistics, vừa kích hoạt làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ công nghiệp, du lịch đến bất động sản.

Tiêu biểu là cầu Thị Nại (cầu Nhơn Hội) tại phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai, dài gần 7km, vốn gần 370 tỷ đồng, nối trung tâm Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai. Sau giai đoạn xây dựng từ năm 2002 đến năm 2006, cầu Thị Nại trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và giữ kỷ lục trong suốt một thập kỷ.

Từng bị cô lập bởi đầm phá, bán đảo Phương Mai “lột xác” sau khi cầu Thị Nại xuất hiện, từ vùng hoang sơ trở thành điểm hút đầu tư với hàng loạt dự án tỷ USD tại Khu kinh tế Nhơn Hội như: Dự án bến cảng 1.2 khu kinh tế Nhơn Hội, vốn đầu tư 3 tỷ USD; Dự án mở rộng về phía Tây khu du lịch Hải Giang Merry Land vốn đầu tư 10 tỷ USD; Dự án Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1 vốn đầu tư 6 tỷ USD…góp phần đưa Bình Định lên bản đồ kinh tế – du lịch miền Trung.

Hiệu ứng hạ tầng lan sang thị trường địa ốc, đặc biệt sau sáp nhập. Theo Văn phòng Đăng ký đất đai Quy Nhơn, số hồ sơ giao dịch tại khu vực trung tâm tăng 65%, giá tăng 15–20% ở các khu đất có sổ đỏ. Khảo sát của PropertyGuru Việt Nam và Batdongsan.com.vn cũng cho thấy xu hướng đầu tư đến từ Hà Nội, TP.HCM và cả nhà đầu tư nước ngoài.

Kỷ Lục của cầu Thị Nại bị phá bởi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện tại Hải Phòng có tổng chiều dài gần 16km, vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, khánh thành vào tháng 9/2017. Công trình kết nối phường Hải An với đặc khu Cát Hải, góp phần đưa khu vực này trở thành tâm điểm kinh tế phía Bắc, khi thu hút gần một tỷ USD vốn FDI cho Hải Phòng chỉ trong quý I/2026, tăng 87% so với cùng kỳ.

Ngoài thiết kế công nghệ kỹ thuật hiện đại, cây cầu rút ngắn thời gian di chuyển từ đất liền ra đảo Cát Hải từ khoảng một giờ đi phà xuống còn 5 phút. Đây là mắt xích chiến lược, kết nối trực tiếp cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với tổ hợp nhà máy VinFast và các khu công nghiệp phụ trợ. Ảnh: Bên trong nhà máy ô tô VinFast.

Từ đó, khu vực này thu hút loạt nhà đầu tư lớn vào hạ tầng, du lịch – nghỉ dưỡng và logistics, hình thành làn sóng phát triển mạnh cả công nghiệp lẫn dịch vụ. Ảnh: Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long.

Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam trong tương lai là Hòn Khoai (Cà Mau) với chiều dài khoảng 18km, tổng vốn gần 26.000 tỷ đồng. Cầu Hoàn Khoai khởi công tháng 8/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028 do Binh đoàn 12 thi công. Ảnh phối cảnh

Với điểm đầu kết nối cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, điểm cuối tại cảng tổng hợp Hòn Khoai, nằm gần tuyến hàng hải quốc tế và eo biển Malacca – một trong những tuyến vận tải nhộn nhịp nhất thế giới. Khi hoàn thành, công trình sẽ vượt cầu Tân Vũ – Lạch Huyện để trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đồng thời xếp thứ ba Đông Nam Á. Ảnh Lương Ý/VTC News.

Qua đó, cầu vượt biển Hòn Khoai mở ra trục kết nối chiến lược cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đưa cảng Hòn Khoai trở thành trung tâm logistics quy mô lớn (công suất dự kiến 20 triệu tấn/năm), góp phần tăng cường năng lực an ninh – quốc phòng tại vùng biển Tây Nam.

Toàn cảnh "mảnh ghép" cuối nối trụ sở các tập đoàn lớn bậc nhất Việt Nam: Nơi Viettel, Samsung, FPT hội tụ, mỗi mét đường gánh nghìn tỷ doanh thu

Một thành phố của Việt Nam bất ngờ vào top đẹp nhất thế giới, đứng cùng các biểu tượng toàn cầu như Paris, New York nhờ yếu tố đặc biệt

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo quan trọng cho dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới

08:00 , 19/04/2026
Five Star Group tăng tốc với The Royal, quy tụ 86 đối tác phân phối chiến lược

08:00 , 19/04/2026
Bóc 341 dự án "đắp chiếu" tại Hà Nội: Mê Linh dẫn đầu số lượng dự án, hàng loạt doanh nghiệp đình đám Viglacera, Geleximco, Nam Cường, Sudico...bị điểm tên

07:59 , 19/04/2026
Hàng triệu người dân Thái Nguyên, Tuyên Quang sắp đón tin vui: Tuyến đường do Tập đoàn Sơn Hải thi công sắp hoàn thành hạng mục then chốt

21:00 , 18/04/2026

