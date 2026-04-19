Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo quan trọng cho dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới

Thanh Phong | 19-04-2026 - 08:00 AM | Bất động sản

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 Khu du lịch Đại Nam sẽ miễn phí vé vào cửa.

Sáng nay 18/4, khu du lịch Đại Nam đưa ra thông báo mới. Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu của du khách trong dịp lễ sắp tới, khu du lịch sẽ mở cửa Kim điện Đại Nam và tòa Bảo Tháp 9 tầng từ ngày 25/4 - 4/5 vào khoảng thời gian từ 7h30-19h mỗi ngày. Đặc biệt, vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 khu du lịch vẫn thực hiện chính sách miễn phí vé vào cổng.

Bảo Tháp 9 tầng là công trình mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh, tọa lạc trên đỉnh núi trung tâm của dãy núi Bảo Sơn - quần thể núi nhân tạo gồm 5 ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo thông tin đăng tải trên fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch, ngọn núi trung tâm có chiều cao 65,8m, toàn bộ dãy núi dài 252m và đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là dãy núi nhân tạo dài nhất Việt Nam.

Hiện nay, khu vực này cũng là nơi cư trú của hàng nghìn con chim yến, tạo nên cảnh quan đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái và không gian tham quan của khu du lịch.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") sáng lập. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 1999 với tổng mức đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 11/9/2008. Sau nhiều năm hoạt động, Đại Nam đã trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Với tổng diện tích hơn 450ha, Khu du lịch Đại Nam hiện là một trong những tổ hợp vui chơi, giải trí có quy mô hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm nhiều hạng mục như biển nhân tạo, núi nhân tạo, khu đền Kim Điện, trường đua thể thao phức hợp và vườn thú mở hiện đại.

Thanh Phong

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
07:59 , 19/04/2026
21:00 , 18/04/2026
17:30 , 18/04/2026
15:12 , 18/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên