Sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày tại Van Phuc City

Không gian sống như một "khu nghỉ dưỡng"

Van Phuc City không chỉ mang đến một chốn an cư mà kiến tạo một hệ giá trị sống toàn diện, mỗi ngày trôi qua đều mang lại lợi ích rõ ràng cho cư dân.

Điều đầu tiên cư dân cảm nhận được khi sống tại Van Phuc City chính là sự khác biệt của bầu không khí. Không còn khói bụi, tiếng ồn và sự ngột ngạt của đô thị hiện đại, nơi đây mở ra một không gian sống rộng rãi, xanh mát và trong lành.

Nhờ vị thế bán đảo ba mặt giáp Sông Sài Gòn, kết hợp cùng công viên ven sông dài hàng kilomet, nhiệt độ tại Van Phuc City luôn thấp hơn bên ngoài từ 2-3°C. Gió sông lưu chuyển tự nhiên giúp từng ngôi nhà luôn thoáng đãng, giảm phụ thuộc vào máy lạnh, tiết kiệm chi phí làm mát cho không gian sống.

Mảng xanh nội khu Van Phuc City

Hơn 60% diện tích Van Phuc City dành cho cây xanh và mặt nước đã tạo nên một hệ sinh thái tự nhiên hiếm có giữa lòng thành phố HCM. Đây không chỉ là cảnh quan mà là "bộ máy lọc khí" khổng lồ giúp giảm bụi mịn, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cư dân - đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Không gian xanh rộng mở còn khuyến khích lối sống năng động đến tất cả mọi người: từ đi bộ, chạy bộ, đạp xe hay yoga ngoài trời… Những thói quen nhỏ mỗi ngày ấy chính là nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh, an yên và bền bỉ mỗi ngày.

Nuôi dưỡng tinh thần và tái tạo năng lượng

Giá trị mà Van Phuc City mang lại không chỉ nằm ở môi trường sống mà còn ở sự an yên cho tâm trí và tinh thần.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người khi tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên sẽ giúp giảm căng thẳng, ngủ sâu hơn và giữ được trạng thái tinh thần luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Tại nơi đây, cư dân có thể bắt đầu buổi sáng bằng ánh nắng dịu mát bên sông, kết thúc một ngày bằng những bước dạo chậm rãi dưới tán cây và tìm lại sự cân bằng sau guồng quay công việc căng thẳng.

Bến du thuyền Marina Royal tại Van Phuc City

Một điểm khác biệt hiếm có khi sống tại Van Phuc City so với các nơi khác là tầm nhìn rộng mở không bị che chắn. Không gian sống hướng sông và công viên tạo nên cảm giác khoáng đạt, tự do và đầy cảm hứng. Đó không chỉ là sự thư giãn về thị giác mà còn là niềm tự hào về phong cách sống của giới tinh hoa.

Dòng sông Sài Gòn bao quanh khu đô thị như một lớp đệm sinh thái tự nhiên giúp Van Phuc City tách khỏi sự ồn ào của thành phố nhưng vẫn giữ được nhịp sống hiện đại và tiện nghi.

Giá trị tài sản gia tăng theo thời gian

Song song với chất lượng sống vượt trội, Van Phuc City còn mang lại những lợi ích rõ nét về kinh tế và phong thủy cho cư dân.

Theo quan niệm phương Đông, thế đất được dòng sông bao bọc tượng trưng cho "tụ thủy sinh tài", hội tụ vượng khí và năng lượng thịnh vượng. An cư tại Van Phuc City không chỉ là lựa chọn một không gian sống lý tưởng mà còn là lựa chọn cho sự ổn định lâu dài và phát triển bền vững của gia chủ.

Bên cạnh đó, hạ tầng khu vực cũng là một trong những điểm nhấn nổi bật tại nơi đây. Trong suốt gần hai thập kỷ qua, câu hỏi lớn của thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM là hạ tầng có thực sự được mở rộng hay chỉ dừng lại ở quy hoạch?

Đến hôm nay, điều đó không còn là dự định mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược và hiện thực rõ ràng. Theo kế hoạch, tuyến Quốc lộ 13 sẽ chính thức khởi công từ quý IV/2026 với quy mô mở rộng toàn diện nhằm gia tăng năng lực lưu thông và kết nối vùng. Dự án nâng cấp mặt đường lên 60m với 10 làn xe, kết hợp xây dựng 3,2km đường trên cao 4 làn xe.

Nhà phố, shophouse tại Van Phuc City

Sau nhiều năm chờ đợi, bất động sản khu vực Đông Bắc nói chung và trục Quốc lộ 13 nói riêng đã bắt đầu đón làn sóng tăng giá mạnh mẽ. Trong bức tranh đó, Van Phuc City chính là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, những bất động sản có vị trí đặc biệt như Van Phuc City luôn duy trì biên độ tăng giá tốt và tính thanh khoản cao. Đây không chỉ là nơi để ở mà còn là một tài sản tích lũy giá trị lâu dài.

