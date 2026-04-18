Chính phủ đôn đốc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Theo Luân Dũng | 18-04-2026 - 11:45 AM | Bất động sản

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư một số dự án đường sắt.

Bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý thuận lợi phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt; nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Vừa qua, Văn phòng Quốc hội thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện 3 Nghị quyết liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; và Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TPHCM.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh giai đoạn chuẩn bị đầu tư; bảo đảm chất lượng và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Quá trình triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình kỹ thuật, trình tự pháp lý, nhằm bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của Dự án.

Chủ động nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các phương án công nghệ, mô hình đầu tư và lựa chọn đối tác chiến lược thực hiện dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tính khả thi, yêu cầu về an ninh, quốc phòng trong quá trình triển khai thực hiện dự án…

Đối với Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng , Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; đánh giá kỹ lưỡng phương án lựa chọn trong khuôn khổ công nghệ đã được Quốc hội xác định, bảo đảm độc lập, tự chủ về công nghệ trong dài hạn.

Các địa phương thuộc phạm vi dự án phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trong việc đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trong đó cần bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế và sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại nơi ở mới.

Về đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TPHCM, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan, UBND thành phố Hà Nội và TPHCM tăng cường phối hợp, kịp thời đánh giá tính phù hợp, khả thi, hiệu quả của từng cơ chế, chính sách thí điểm; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới…

Bộ Xây dựng cùng 2 thành phố rà soát, hoàn thiện cơ chế phát triển TOD, đặc biệt là cơ chế tài chính đất đai theo hướng rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ cơ chế điều tiết và sử dụng giá trị tăng thêm từ đất.

