Dự án gần 7.000 tỷ của Sun Group tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất có diễn biến mới, tăng tốc triển khai một khâu quan trọng

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 17/4, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen.

Hiện địa phương đang triển khai 3 dự án khu đô thị gồm Khu đô thị số 1, số 4 và số 5, với tổng diện tích khoảng 788 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 26.466 tỷ đồng. Các dự án được quy hoạch đồng bộ hệ thống nhà ở cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như giao thông, điện, nước.

Trong đó, Khu đô thị số 1 có diện tích bị ảnh hưởng khoảng 264 ha, liên quan đến 270 thửa đất. Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp (phần ngoại nghiệp), đồng thời hoàn tất khâu nội nghiệp, gồm lập bản đồ và báo cáo thuyết minh.

Công tác đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất đã thực hiện được 153 thửa. UBND xã Măng Đen cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ, kiểm tra và đôn đốc, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành.

Trước đó, vào ngày 24/3, UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) đã làm việc với Tổ công tác của Tập đoàn Sun Group nhằm triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu đô thị số 1, xã Măng Đen.

Một góc xã Măng Đen (nguồn ảnh: Khánh Toàn/UBND tỉnh Măng Đen).

Theo quy hoạch, dự án Khu đô thị số 1 có quy mô khoảng 264 ha, dân số dự kiến 7.738 người, do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm khoảng 2.200 lô đất, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, với tổng mức đầu tư khoảng 6.647 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2034.

Theo định hướng, khu vực này sẽ phát triển thành khu đô thị đa chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, gồm các phân khu thể thao, chăm sóc sức khỏe, thung lũng văn hóa, cùng các loại hình nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú.

Đáng chú ý, song song với các dự án đô thị, hạ tầng giao thông kết nối khu vực cũng đang được đề xuất đầu tư mạnh mẽ. Theo Bộ Xây dựng, mới đây Văn Phòng Chính Phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu đề xuất của Sun Group về đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen).

Theo đề xuất, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 82 km, đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điểm đầu tại Km0+000, kết nối với Cao tốc Bắc – Nam phía Đông thuộc địa phận xã Nguyễn Nghiêm. Điểm cuối tại Km82+000 thuộc khu vực Măng Đen.

Tuyến cao tốc được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường từ 22–24,75 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.100 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP với hợp đồng BT.

Theo doanh nghiệp, nếu được chấp thuận nghiên cứu đầu tư, Sun Group sẽ huy động nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ dự án.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên. Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với diện tích trên 102.000 m2, đã được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định.