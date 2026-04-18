Ông Nguyễn Bá Sáng đại diện Bất động sản An Gia nhận chuyển nhượng hơn 5,4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 70% tại CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát

Hội đồng quản trị của AGG đã thống nhất giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người

đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các hồ sơ khác có liên quan đến việc mua cổ phần nêu trên (nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý (nếu có)) và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để hoàn tất việc chuyển nhượng.

Đồng thời, cử ông Nguyễn Bá Sáng làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát sau khi hoàn tất chuyển nhượng.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thông báo đến Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát về việc cử người đại diện theo ủy quyền này.

Tại thời điểm 31/12/2025, An Gia đang sở hữu 39,98% vốn điều lệ tại tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát, tương ứng giá trị đầu tư 72 tỷ đồng, hạch toán là khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Nếu giao dịch thành công, An Gia sẽ hạch toán khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát từ công ty liên kết sang khoản đầu tư vào công ty con.

Qua tìm hiểu, Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát được thành lập vào tháng 7/2019, có địa chỉ tại số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP.HCM.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực hoạt động tư vấn quản lý; đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Giáo.



Đáng chú ý, cũng trong tháng 3/2026, HĐQT của AGG cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo kể từ ngày 20/03/2026.



Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2025, An Gia ghi nhận doanh thu đạt 829,09 tỷ đồng, giảm 56,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 45,1%, lên 378,66 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 31%, lên 70,4%.

Trong kỳ, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện dù doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp của An Gia chỉ giảm nhẹ 1,7%, tương ứng giảm 10,13 tỷ đồng, về 583,34 tỷ đồng.

Về cổ phiếu, tính đến ngày 15/4/2026 cổ phiếu AGG ở mức 12.950 đồng/CP.