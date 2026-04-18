Trước ĐHCĐ, Novaland công bố bổ sung nhiều nội dung quan trọng

Về việc bầu bổ sung để thay thế 03 vị trí hiện tại trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026 được Novaland trình tại Đại hội năm nay.

Trong danh sách các ứng viên được Novaland công bố, ứng viên Thành viên Độc lập HĐQT ông Hoàng Đức Hùng và ứng viên Thành viên HĐQT ông Phạm Tiến Vân là những gương mặt quen thuộc nhiều năm qua với HĐQT Novaland.

Đáng chú ý, ông Bùi Cao Nhật Quân – Chủ tịch Hội đồng Điều hành Novaland được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT Novaland. Theo sơ yếu lý lịch ứng viên được Novaland công bố, ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982) là Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Western Washington Hoa Kỳ.

Ông Bùi Cao Nhật Quân là thế hệ lãnh đạo kế cận đã có hơn 20 năm gắn bó với Tập đoàn. Các vị trí đã trải qua, tiêu biểu như: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (2007 – 2012), Thành viên HĐQT Novaland (2009 – 2017), Phó Chủ tịch HĐQT NovaGroup (2015 – T6/2022 và T5/2025 - T4/2026), Thành viên HĐQT Nova Holding (2021 – 2022), Phó Chủ tịch HĐQT Nova Holding (từ 2022 đến nay).

Mới đây nhất, tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp cao của NovaGroup, ông Bùi Cao Nhật Quân đã chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT NovaGroup từ tháng 4/2026.

Sau chuyển giao, ông Bùi Thành Nhơn - Nhà sáng lập NovaGroup, Novaland Group giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding - công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup. Đồng thời tại Novaland ông đang là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược – ESG và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, tiếp tục giữ vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt tầm nhìn dài hạn, giám sát việc tích hơp ESG vào hoạt động quản trị và vận hành của Tập đoàn. Ông Nhơn sẽ đồng hành cùng Ban lãnh đạo để bảo đảm sự ổn định xuyên suốt của Tập đoàn.

Về việc bổ sung các phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026, Công ty dự kiến thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ tối đa 40:3 (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới).

Tổng số cổ phiếu phát hành thêm tối đa khoảng 167,6 triệu cổ phiếu, không bị hạn chế chuyển nhượng. Kế hoạch này sẽ được ưu tiên thực hiện trước các đợt phát hành khác, tuy nhiên sẽ đảm bảo linh hoạt trong việc triển khai từng phương án tùy theo điều kiện thực tế.

Ngoài ra, nhằm tạo sự gắn kết và tạo động lực cho người lao động, cũng như ghi nhận đóng góp trong giai đoạn công ty nỗ lực phục hồi, Novaland cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP 2026).

Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến khoảng 111,7 triệu cổ phiếu với tỷ lệ phát hành dự kiến 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công ty cũng được sửa đổi, bổ sung, trong đó vốn điều lệ được nâng lên gần 22.345 tỷ đồng. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban giám sát về chiến lược – môi trường, xã hội, quản trị (gọi tắt là Ủy ban Chiến lược – ESG) cũng được bổ sung chi tiết vào Điều lệ nhằm tăng cường hoạt động giám sát chiến lược – ESG theo định hướng phát triển của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 của Novaland sẽ diễn ra vào ngày 23/4/2026 sắp tới tại NovaWorld Phan Thiet, để trình cổ đông nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh, các phương án tái cấu trúc tài chính và kiện toàn Ban Lãnh đạo cấp cao. Đến nay, hành trình tái cấu trúc toàn diện của Novaland đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, Tập đoàn tiếp tục nỗ lực phục hồi và hướng đến mục tiêu phát trưởng bền vững.