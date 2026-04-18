Hàng triệu người dân Thái Nguyên, Tuyên Quang sắp đón tin vui: Tuyến đường do Tập đoàn Sơn Hải thi công sắp hoàn thành hạng mục then chốt

Lễ Lễ | 18-04-2026 - 21:00 PM | Bất động sản

Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương mà còn mở ra không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực Trung du, miền núi phía Bắc theo hướng bền vững.

Một đoạn tại dự án (nguồn ảnh: Báo Thái Nguyên).

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu (Thái Nguyên) – ngã ba Trung Sơn (Tuyên Quang) là một trong những công trình giao thông trọng điểm, giữ vai trò kết nối hạ tầng khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Trên đoạn đi qua Thái Nguyên, không khí thi công diễn ra khẩn trương, liên tục. Hàng trăm lao động cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động, triển khai đồng loạt các hạng mục. Các mũi thi công được bố trí dọc tuyến, từ nền đường, cầu cống đến mặt đường, với phương án tổ chức hợp lý nhằm tận dụng thời gian, nâng cao hiệu quả và bảo đảm tiến độ chung.

Công tác giải phóng mặt bằng được địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, tạo thuận lợi cho các nhà thầu. Đến nay, toàn tuyến đã hoàn thành khoảng 90% cấp phối đá dăm; thảm nhựa lớp 1 đạt hơn 6 km (trên 50%). Trong 6 cây cầu trên tuyến, đã có 5 cầu hoàn thành; hệ thống lề đường, rãnh thoát nước đạt khoảng 80% khối lượng và đang tiếp tục được hoàn thiện.

Theo định hướng quy hoạch, dọc tuyến sẽ từng bước hình thành các khu dân cư, khu sản xuất và khu công nghiệp, qua đó thúc đẩy giao thương, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết giữa xã Định Hóa với các địa phương trong tỉnh, cũng như với tỉnh Tuyên Quang.

Dù thời tiết mưa nhiều thời gian qua ảnh hưởng nhất định đến tiến độ, nhà thầu Tập đoàn Sơn Hải đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, huy động tối đa nguồn lực để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mặt đường trước ngày 30/4/2026.

Được biết, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu (Thái Nguyên) – ngã ba Trung Sơn (Tuyên Quang) có chiều dài 28,98 km, trong đó đoạn qua địa bàn Thái Nguyên dài 12,24 km. Công trình giữ vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng, mở rộng dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và khu vực lân cận.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý III/2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần định hình diện mạo hạ tầng mới, tạo động lực để Thái Nguyên phát triển theo hướng trung tâm kinh tế, công nghiệp của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Đồng thời, tuyến đường cũng giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa khu vực trung du miền núi phía Bắc với đồng bằng và các trung tâm kinh tế lớn, qua đó giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, đặc biệt là Quốc lộ 3.

Trước đó, cuối tháng 5/2024, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL2 (thi công đoạn Km257+853,58 – Km275+700) thuộc dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến Chợ Chu – ngã ba Trung Sơn.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu với giá 429,366 tỷ đồng (giá dự toán 573,271 tỷ đồng, giảm khoảng 25%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 510 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 5/5/2024 với 5 nhà thầu tham dự; dù đều đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nhưng 4 nhà thầu bị loại vì giá dự thầu kém cạnh tranh.

Toàn cảnh "mảnh ghép" cuối nối trụ sở các tập đoàn lớn bậc nhất Việt Nam: Nơi Viettel, Samsung, FPT hội tụ, mỗi mét đường gánh nghìn tỷ doanh thu

Một thành phố của Việt Nam bất ngờ vào top đẹp nhất thế giới, đứng cùng các biểu tượng toàn cầu như Paris, New York nhờ yếu tố đặc biệt

Sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày tại Van Phuc City

Ông Nguyễn Bá Sáng đại diện Bất động sản An Gia nhận chuyển nhượng hơn 5,4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 70% tại CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát

Trước ĐHCĐ, Novaland công bố bổ sung nhiều nội dung quan trọng

Khám phá không gian sống nghệ thuật của bộ sưu tập Lusso d'Arte thuộc Lusso Saigon

