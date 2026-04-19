Five Star Group tăng tốc với The Royal, quy tụ 86 đối tác phân phối chiến lược

Sự kiện không chỉ đánh dấu màn khởi động chính thức cho chiến dịch ra mắt The Royal, mà còn phát đi tín hiệu tăng tốc mạnh mẽ của Five Star Group trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Đại Đô thị sinh thái Five Star Eco City.

Hành trình trải nghiệm - khi giá trị được cảm nhận bằng thực tế

Diễn ra từ buổi chiều, hơn 300 CEO và Lãnh đạo của các đối tác kinh doanh, phân phối bất động sản chiến lược trong nước và Quốc tế đã trực tiếp tham quan Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City - nơi đã và đang hình thành một không gian sống sinh thái với quy mô hơn 669ha, được quy hoạch đồng bộ và phát triển theo định hướng dài hạn.

Xuất phát từ Trung tâm Hội nghị & Chăm sóc khách hàng, hành trình được thiết kế theo tuyến trải nghiệm xuyên suốt, đưa khách mời đi qua các vị trí, tiện ích đặc trưng của Đại đô thị như quảng trường trung tâm Royal Square, khu thể thao đa năng, công viên và các không gian cảnh quan. Mỗi điểm dừng không chỉ phản ánh một phần cấu trúc đô thị, mà còn góp phần tái hiện rõ nét một Đại đô thị sinh thái đang hiện hữu trong thực tế.

Không cần nhiều diễn giải, chính việc trực tiếp quan sát, di chuyển và trải nghiệm đã giúp chuyển hóa thông tin thành cảm nhận cụ thể. Từ hạ tầng, không gian đến sự kết nối giữa các phân khu, tất cả được nhìn nhận một cách trực quan, mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về tiến độ cũng như tính khả thi trong triển khai.

Đoàn dừng chân tại một điểm trải nghiệm, trực tiếp cảm nhận không gian và nhịp sống đang dần thành hình tại Five Star Eco City.

Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm liền mạch, từ tổng thể đến chi tiết, từ quy hoạch đến hiện hữu, không chỉ gia tăng tính thuyết phục, mà còn củng cố niềm tin của hệ thống phân phối đối với năng lực triển khai của Five Star Group. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao giá trị thật, những trải nghiệm trực tiếp như vậy đang trở thành phương thức hiệu quả để kết nối sản phẩm với thị trường, đồng thời tạo nền tảng cho sự đồng hành dài hạn.

The Royal - Nơi "Tinh hoa hội tụ, khơi nguồn sinh khí"

Tiếp nối hành trình trải nghiệm thực tế, chương trình mở ra một không gian trang trọng, nơi những giá trị cốt lõi của Đại đô thị được chắt lọc và lan tỏa một cách rõ nét.

Trong tổng thể Đại đô thị, The Royal được định vị như tâm điểm đắt giá nhất – một biểu tượng trung tâm hội tụ mọi giá trị tinh hoa của Five Star Eco City. Không chỉ là một phân khu cao cấp, The Royal là nơi kết tinh của vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, không gian sống chuẩn mực và cộng đồng cư dân tinh chọn.

Sở hữu vị trí trung tâm hiếm có, The Royal giữ vai trò trái tim kết nối toàn khu đô thị – nơi giao thoa của thương mại, cảnh quan và nhịp sống cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là quỹ sản phẩm giới hạn, sở hữu những vị trí đẹp bậc nhất trong giai đoạn hiện tại, khẳng định giá trị khác biệt và tiềm năng vượt trội.

Tinh thần "Tinh hoa hội tụ" được thể hiện qua vai trò trung tâm kết nối của phân khu này trong toàn đại đô thị, nơi giao thoa của các trục tiện ích, cảnh quan và hoạt động cộng đồng. Trong khi đó, "Khơi nguồn sinh khí" được cụ thể hóa bằng định hướng kiến tạo một môi trường sống giàu năng lượng, nơi mỗi trải nghiệm đều góp phần nâng cao chất lượng sống.

Toàn cảnh sự kiện Tinh hoa hội tụ, khơi nguồn sinh khí.

The Royal không chỉ là nơi an cư, mà còn là trung tâm giá trị, góp phần gia tăng sức hút cho toàn Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Mười - Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Nhà sáng lập - Chủ tịch HĐQT Five Star Group - đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về hành trình phát triển, nhấn mạnh tư duy dài hạn và định hướng bền vững trong việc kiến tạo các đại đô thị.

Ông khẳng định "Chúng tôi không phát triển Five Star Eco City như một dự án bất động sản đơn thuần, mà đang kiến tạo một đại đô thị thực thụ - nơi mỗi phân khu đều phải mang một vai trò chiến lược trong tổng thể vận hành và phát triển lâu dài."

Những chia sẻ mang tính thực tiễn đã phần nào phản ánh cách doanh nghiệp đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn cho chặng đường phía trước.

Ông Trần Văn Mười - Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Five Star Group phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh các nội dung chính, chương trình còn được đầu tư chỉn chu với các hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên không gian kết nối giàu cảm xúc cho toàn bộ sự kiện.

Khép lại sự kiện, "Tinh hoa hội tụ - Khơi nguồn sinh khí" đã hoàn thành vai trò như một bước chuẩn bị quan trọng trước thềm ra mắt phân khu The Royal. Với sự đồng hành của 86 đối tác phân phối bất động sản chiến lược trong và ngoài nước, Five Star Group đang từng bước thiết lập nền tảng vững chắc để phân khu này sẵn sàng gia nhập thị trường. Không chỉ đánh dấu bước cột mốc khởi động cho The Royal, sự kiện còn mở ra giai đoạn tăng tốc mới trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái đô thị tại Five Star Eco City – nơi Five Star Group từng bước hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo một đại đô thị sinh thái kiểu mẫu phía Tây Nam TP.HCM.

Five Star Group là Tập đoàn đa ngành với hơn 33 năm phát triển, hoạt động trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như Bất động sản, Sản xuất và kinh doanh phân bón, Bán lẻ, Du lịch – dịch vụ, Khách sạn, Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp, Công nghiệp – FMCG, Tài chính. Với định hướng phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn, doanh nghiệp đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái giá trị mang tính biểu tượng tại các thị trường chiến lược.

Trong đó, Five Star Eco City là đại đô thị sinh thái trọng điểm, được phát triển theo định hướng hài hòa giữa không gian sống, tiện ích và cảnh quan, hướng đến một môi trường sống hiện đại, cân bằng với các giá trị sinh thái và văn hóa.

