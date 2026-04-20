Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại dự án hơn 2.000 tỷ ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Lễ Lễ | 20-04-2026 - 05:19 AM | Bất động sản

Đến nay, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 170 ha trên tổng quy mô hơn 200 ha, phần lớn là diện tích đất nông nghiệp.

Dự án Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, liên quan đến diện tích đất thu hồi của 4 tổ chức và 128 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, đơn vị thi công đang tích cực huy động nhân lực, phương tiện triển khai san lấp mặt bằng, chuẩn bị cho lễ khởi công dự kiến diễn ra vào tháng 5 sắp tới.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.252 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 337,9 tỷ đồng), do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư. Để kịp tiến độ tổ chức lễ khởi công, những ngày qua, nhà thầu đã tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực đẩy nhanh công tác san lấp.

Với quy mô hơn 200 ha, đến thời điểm hiện tại, UBND phường Hải An đã giải phóng mặt bằng được gần 170 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp. Đối với phần diện tích còn lại, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân và tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Vị trí khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2025, chủ đầu tư đã lấy ý kiến tham vấn đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Theo báo cáo, khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và một phần diện tích đất sử dụng chung như kênh mương, đường nội đồng.

Mục tiêu của dự án là thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển công nghiệp; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông, ngư nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Theo ĐTM, tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 30 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất. Khi đi vào vận hành, khu công nghiệp Nam Tràng Cát dự kiến tạo việc làm cho khoảng 9.000–12.000 lao động.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, cùng các lĩnh vực như điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị điện, công nghiệp nhẹ và công nghệ cao… Qua đó, góp phần hình thành các sản phẩm công nghiệp có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao trên thị trường.

Theo kế hoạch, trong tháng 5, thành phố Hải Phòng sẽ khởi công 12 dự án trọng điểm, trong đó có nhiều khu, cụm công nghiệp lớn.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.

