Đường Nguyễn Tuân thành ‘công trường bất tận’ giữa Thủ đô
Được kỳ vọng giải quyết điểm nghẽn giao thông, nhưng dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) lại đang biến thành "công trường bất tận". Thi công ì ạch, khói bụi bủa vây và kẹt xe mỗi ngày làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Video Thi công mãi chưa xong: Đường Nguyễn Tuân thành ‘công trường bất tận’ giữa lòng Thủ đô.
Dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tuân được UBND quận Thanh Xuân (cũ) phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.
Theo thiết kế, tuyến đường sau mở rộng sẽ có mặt cắt ngang 21m, gồm 15m lòng đường và hai vỉa hè mỗi bên rộng 3m. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Đến tháng 11/2024, quận Thanh Xuân (cũ) đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng sau nhiều năm vướng mắc, tạo điều kiện để thi công. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9/2025 nhưng đã chậm tiến độ. UBND phường Thanh Xuân cam kết dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3/2026. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa thể về đích.
Vật liệu xây dựng thi công ngổn ngang dọc vỉa hè đường Nguyễn Tuân. Hiện nhiều đoạn công nhân đang đẩy nhanh tiến độ lát vỉa hè.
Liên quan đến nhà tập thể số 35A đường Nguyễn Tuân đang phá dỡ giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, đến nay đã có 5/6 hộ gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Hiện tại, nhiều máy móc, công nhân được huy động thi công đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến nút giao Nguyễn Huy Tưởng.
Sau khi cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng, tuyến đường Nguyễn Tuân xuất hiện tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo".
Sống trên tuyến đường này, bà Thùy Trang cho biết việc thi công kéo dài suốt nhiều năm đã khiến việc buôn bán rơi vào cảnh ế ẩm. Không ít hộ kinh doanh đành đóng cửa, trả lại mặt bằng vì không thể cầm cự.
Điều người dân mong mỏi nhất hiện nay là dự án sớm được đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần đưa ra thời hạn hoàn thành cụ thể để người dân yên tâm ổn định cuộc sống và nối lại hoạt động kinh doanh.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
