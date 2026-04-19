Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM 'thúc' tiến độ cải tạo chung cư cũ

Theo Duy Quang | 19-04-2026 | Bất động sản

TPHCM có 16 dự án chung cư cấp D (nguy hiểm, hỏng nặng), 13 chung cư cũ không thuộc chung cư cấp D nhưng đã xuống cấp, 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975 chưa được thực hiện di dời, tháo dỡ khẩn cấp.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa yêu cầu rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị để thực hiện chương trình cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

Theo đó, UBND TPHCM đã giao UBND các phường chủ động rà soát, đánh giá quy hoạch, xem xét tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn đối với từng vị trí chung cư.

Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao phối hợp Sở Xây dựng xem xét nội dung báo cáo đề xuất điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu của UBND phường, báo cáo UBND TPHCM đưa vào danh mục điều chỉnh tổng thể làm cơ sở triển khai dự án theo quy định.

Trước đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã báo cáo UBND TPHCM về kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị để thực hiện chương trình cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Theo đó, TPHCM có 16 dự án chung cư cấp D (nguy hiểm, hỏng nặng), 13 chung cư cũ không thuộc chung cư cấp D nhưng đã xuống cấp, 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975 chưa được thực hiện di dời, tháo dỡ khẩn cấp.

Qua công tác rà soát, đánh giá, Sở Quy hoạch Kiến trúc nhận định các vướng mắc trong việc triển khai cải tạo chung cư cũ, xuống cấp tập trung vào 16 dự án chung cư cấp D và 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975.

Để có cơ sở xem xét, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch các khu đất nhằm đảm bảo tính khả thi trong kêu gọi nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư, Sở Quy hoạch Kiến trúc cho rằng cần phải thực hiện công tác rà soát, đánh giá quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất, đối với chung cư đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, UBND phường cần chủ động đánh giá quy hoạch, xem xét tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn đối với từng vị trí chung cư.

Đối với các chung cư không đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cần được xem xét chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu.

Đối với các chung cư có diện tích đất nhỏ, không đảm bảo điều kiện kết nối giao thông, thoát hiểm thoát nạn cho công trình tập trung đông người... cần xem xét không thực hiện đầu tư xây dựng chung cư mà chuyển đổi chức năng khác, bán đấu giá.

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bóc 341 dự án "đắp chiếu" tại Hà Nội: Mê Linh dẫn đầu số lượng dự án, hàng loạt doanh nghiệp đình đám Viglacera, Geleximco, Nam Cường, Sudico...bị điểm tên

3 cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam: Nơi mở cửa cho nhà máy VinFast, nơi "đánh thức" thị trường địa ốc, nơi sẽ đạt top 3 Đông Nam Á

Thi công trở lại, vì sao nhà thầu cầu Vỹ Dạ vẫn bị chấm dứt hợp đồng?

14:15 , 19/04/2026
Lãi suất vay mua nhà mới nhất sau khi hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm

14:10 , 19/04/2026
Đất Xanh sắp đổi tên để thoát định vị "công ty dịch vụ"

14:08 , 19/04/2026
Cao tốc Bắc-Nam qua Đắk Lắk không kịp hoàn thiện

13:59 , 19/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên