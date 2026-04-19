Cao tốc Bắc-Nam qua Đắk Lắk không kịp hoàn thiện

Cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh đang nỗ lực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi thông xe

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các hạng mục còn lại thuộc phạm vi hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh.

Theo Bộ Xây dựng, cho biết dự án cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đang được Bộ quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa tuyến chính vào khai thác trong tháng 4/2026. Tuy nhiên, 2 dự án hiện còn một số vướng mắc về mặt bằng đang ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tổ chức giao thông khi đưa vào khai thác tuyến chính.

Thiếu mặt bằng hoàn thiện khâu an toàn cuối cùng

Đối với đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, hồ sơ GPMB đường gom bổ sung phía Nam hầm Cù Mông và đường dẫn hầm chui tại Km26+980 đã được chủ đầu tư bàn giao cho xã Xuân Lộc nhưng đến nay chưa có quyết định thu hồi đất; còn 1 cột điện đường dây 22kV trên tuyến hoàn trả QL1A chưa di dời và 1 hộ dân tại Km 26+800.

Việc thiếu mặt bằng dẫn đến đoạn cao tốc này không thể đưa vào khai thác toàn tuyến. Đặc biệt, phương án tổ chức giao thông đoạn từ Nam hầm Cù Mông đi vào cao tốc không liên tục, phải đi theo QL1 sau đó vào nút giao Km 32+533.

Tại đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử khu vực miền trung năm 2025 khiến đoạn tuyến từ Km 10+740 - Km 11+360 xảy ra sụt trượt, phải điều chỉnh thiết kế, phát sinh khối lượng GPMB để đào ngả mái taluy.

Hồ sơ giải phóng mặt bằng đã được chủ đầu tư bàn giao cho các xã Ô Loan, Tuy An Bắc. Song, đến nay, địa phương chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực phải xử lý dẫn đến không thể thi công xử lý sụt trượt theo phương án thiết kế điều chỉnh, ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình đưa dự án vào khai thác.

Đáp ứng kế hoạch thi công và phương án tổ chức giao thông, đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 4/2026, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các phạm vi trên trước ngày 20/4/2026.

Các cơ quan liên quan của địa phương cần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao trước mặt bằng cho chủ đầu tư để nhà thầu thi công đáp ứng tiến độ hoàn thành.