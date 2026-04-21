Bến xe hiện đại bậc nhất Thủ đô dần lộ hình hài

Theo Quang Thái | 21-04-2026 - 15:53 PM | Bất động sản

Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, Dự án Bến xe khách Yên Sở đang dần thành hình tại cửa ngõ phía nam Hà Nội. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là điểm trung chuyển hiện đại bậc nhất Thủ đô, góp phần giảm tải cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.

Bến xe khách Yên Sở nằm trên trục đường Vành đai 3 (tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội), cách Bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và Bến xe Giáp Bát khoảng 5 km.

Dự án được khởi công đầu quý II-2025, có diện tích xây dựng 3.445 m², tổng diện tích sàn 14.534 m².

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là tòa nhà trung tâm hình tròn diện tích 2.000 m². Tầng 1 của công trình là khu vực bán vé và showroom trưng bày sản phẩm, tầng 2 bố trí khu ẩm thực phục vụ hành khách.

Công trình có tầng hầm rộng khoảng 5.000 m², chiều cao 19,2 m, được sử dụng làm bãi đỗ xe, tạo khác biệt so với nhiều bến xe hiện có.

Thời điểm hiện tại, công nhân của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công các hạng mục như: Hàn mái, lắp cửa kính…

Phần cửa kính ở khu vực tầng 1 đang được hoàn thiện.

Theo thiết kế, toàn bộ công trình trung tâm sẽ được bao phủ bằng hệ thống kính, tạo không gian mở để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Hệ thống điện và đường ống trần bên trong công trình đang được lắp đặt.

Máy móc, nhân lực nhà thầu đang tích cực triển khai hạng mục bên ngoài.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong quý II-2026.

Trong giai đoạn đầu, Bến xe khách Yên Sở dự kiến khai thác khoảng 400 lượt xe/ngày và nâng dần công suất lên từ 800 đến 1.000 lượt xe/ngày.

Phối cảnh của Dự án xây dựng Bến xe khách Yên Sở.

Theo Quang Thái

Hà Nội Mới

ĐHCĐ Vinhomes: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử 60.000 tỷ, chi hơn 24.600 tỷ trả cổ tức...bùng nổ đại dự án, chiến lược bán hàng đột phá toàn thị trường

ĐHCĐ Vinhomes: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử 60.000 tỷ, chi hơn 24.600 tỷ trả cổ tức...bùng nổ đại dự án, chiến lược bán hàng đột phá toàn thị trường Nổi bật

CEO Rox Key Holdings nói gì về kế hoạch lợi nhuận giảm và chiến lược "win-win" với MSB?

CEO Rox Key Holdings nói gì về kế hoạch lợi nhuận giảm và chiến lược “win-win” với MSB? Nổi bật

Bất động sản bước vào giai đoạn "sàng lọc"

Bất động sản bước vào giai đoạn “sàng lọc”

