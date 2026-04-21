CEO Rox Key Holdings nói gì về kế hoạch lợi nhuận giảm và chiến lược “win-win” với MSB?

Sáng 21/4, CTCP Rox Key Holdings (HoSE: TN1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua loạt nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh và định hướng chiến lược trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 55 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 267 tỷ đồng với cùng kỳ.

Lý giải về kế hoạch lợi nhuận ở mức tương đối thấp, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hiệp cho biết đây là chủ đích mang tính thận trọng. Theo đó, có ba yếu tố chính tác động đến việc xây dựng kế hoạch năm.

Thứ nhất, chi phí đầu vào gia tăng trong bối cảnh kinh tế có thể chịu áp lực lạm phát, kéo theo chi phí nhân công, nhiên liệu và vận hành đồng loạt tăng. Với đặc thù ngành dịch vụ có biên lợi nhuận không cao, các biến động này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Thứ hai, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư, đặc biệt là đầu tư công nghệ. Đây là khoản chi phí lớn trong ngắn hạn nhưng được kỳ vọng tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Thứ ba, trong bối cảnh kinh tế – chính trị toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều biến động, có thể tác động đến tâm lý và hoạt động của khách hàng, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Về định hướng phát triển, Tổng Giám đốc Rox Key cho biết doanh nghiệp xác định lợi thế cốt lõi nằm ở hệ sinh thái đa dịch vụ đang vận hành trên thị trường. Từ đó, chiến lược năm 2026 được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính.

Năm nay, doanh nghiệp sẽ mở rộng thị trường và tệp khách hàng. Rox Key định hướng dịch chuyển lên phân khúc trung và cao cấp, thay vì tập trung vào phân khúc phổ thông như trước. Đồng thời, các sản phẩm, dịch vụ cũng được tái thiết kế để phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu mới.

Tiếp theo là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động vận hành và cung cấp dịch vụ. Ông Hiệp đưa ra ví dụ về hệ thống quản lý khu công nghiệp thông minh. Thay vì vận hành dựa trên báo cáo thủ công, toàn bộ dữ liệu về điện, nước, giao thông, môi trường, an ninh… được số hóa và tập trung về trung tâm điều hành. Tại đây, doanh nghiệp có thể theo dõi theo thời gian thực, từ đó đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Song song, nhiều mảng hoạt động khác cũng được số hóa mạnh mẽ. Hệ thống dữ liệu nhân sự được xây dựng và khai thác hiệu quả, giúp nâng cao năng suất tuyển dụng và quản lý lao động. Trong lĩnh vực vận hành tòa nhà, các ứng dụng cư dân được triển khai, cho phép tương tác trực tiếp 24/7, từng bước thay thế phương thức thủ công truyền thống.

Ở một hướng đi khác, doanh nghiệp cũng đã tham gia góp vốn vào một số dự án năng lượng, tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió.

Theo đánh giá của ông Hiệp, xu hướng phát triển năng lượng xanh đang được thúc đẩy mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao và yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết.

Hiện tại, lợi nhuận từ các khoản đầu tư năng lượng đến từ hai nguồn chính: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dự án và phần đánh giá lại giá trị tài sản. Trong trung và dài hạn, khi hạ tầng truyền tải điện được hoàn thiện và nhu cầu tiêu thụ tiếp tục gia tăng, các dự án năng lượng tái tạo được kỳ vọng sẽ mang lại dòng tiền ổn định hơn.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo nhấn mạnh đây là mảng đầu tư bổ trợ. Hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp vẫn là dịch vụ, và toàn bộ chiến lược phát triển tiếp tục xoay quanh việc khai thác và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ hiện hữu.

Đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng MSB, Tổng Giám đốc Rox Key cho biết đây không chỉ là khoản đầu tư tài chính đơn thuần mà còn gắn với chiến lược hợp tác dài hạn.

Cụ thể, bên cạnh kỳ vọng gia tăng giá trị khi điều kiện thị trường thuận lợi, đặc biệt là khả năng mở “room” cho nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp còn hướng tới việc khai thác hệ sinh thái khách hàng hai chiều. Theo đó, các đối tác không chỉ là nhà cung cấp mà còn có thể trở thành khách hàng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp, tạo ra mô hình hợp tác “win-win”.