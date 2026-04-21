Một ông lớn bất động sản Việt Nam gây chú ý khi gần nửa HĐQT là người nước ngoài

Công ty CP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) về phương án bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, dự kiến trình cổ đông thông qua danh sách gồm 9 thành viên.

Theo phương án này, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ bao gồm 5 thành viên người Việt Nam và 4 thành viên nước ngoài, trong đó có nhiều cá nhân đã gắn bó với doanh nghiệp hơn một thập kỷ.

So với nhiệm kỳ hiện tại, nhiều thành viên chủ chốt tiếp tục được giới thiệu, như ông Nguyễn Xuân Quang, ông Trần Thanh Phong, ông Chad Ryan Ovel và ông Cao Tấn Thạch.

Bên cạnh đó, danh sách cũng ghi nhận một số gương mặt mới, gồm ông Đỗ Chí Hiếu, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh và ông Ho Hon Sang.

Trong số các ứng cử viên do cổ đông và nhóm cổ đông đề cử, ông Nguyễn Xuân Quang (sinh năm 1960) là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT tiếp tục được giới thiệu.

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản, ông được đánh giá là người định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tập trung vào phân khúc nhà ở “vừa túi tiền” và thúc đẩy hội nhập quốc tế, qua đó tạo nền tảng để Nam Long chuyển dịch sang mô hình tập đoàn bất động sản tích hợp.

Ông Nguyễn Xuân Quang (sinh năm 1960) là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT NLG.

Danh sách ứng cử còn có ông Trần Thanh Phong (sinh năm 1966), thành viên sáng lập, Phó Chủ tịch HĐQT. Ông có nền tảng kỹ sư xây dựng và thạc sĩ quản trị kinh doanh, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản, đặc biệt trong quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Ông Nguyễn Đức Thuấn (sinh năm 1957), nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn TBS, cũng tiếp tục được đề cử. Tham gia HĐQT Nam Long từ năm 2021, ông có nền tảng về kinh tế và luật, cùng kinh nghiệm trong hoạch định và triển khai chiến lược ở cả cấp độ doanh nghiệp và vĩ mô.

Danh sách còn bao gồm các thành viên nước ngoài và lãnh đạo cấp cao đang tham gia điều hành hoặc gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, như ông Chad Ryan Ovel (sinh năm 1974, quốc tịch Mỹ), Tổng giám đốc Mekong Capital, thành viên HĐQT Nam Long từ năm 2014; ông Cao Tấn Thạch (sinh năm 1979), thành viên HĐQT từ năm 2015; cùng ông Đỗ Chí Hiếu (sinh năm 1983), hiện là Tổng giám đốc điều hành quỹ bất động sản tại VinaCapital, đồng thời là Tổng giám đốc VinaLiving.

Đáng chú ý, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh (sinh năm 1966, quốc tịch Singapore), Tổng giám đốc Nam Long, cũng nằm trong danh sách ứng cử nhiệm kỳ này. Ông gia nhập doanh nghiệp từ tháng 3/2024 và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – bất động sản tại châu Á, từng giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CapitaLand Trung Quốc.

Do số lượng ứng viên được đề cử chưa đủ 9 thành viên, HĐQT đương nhiệm đã giới thiệu bổ sung hai ứng viên gồm ông Kenneth Michael Atkinson (sinh năm 1949, quốc tịch Anh), nhà sáng lập và cố vấn cấp cao của Grant Thornton Việt Nam, thành viên HĐQT từ năm 2021; và ông Ho Hon Sang (sinh năm 1960, quốc tịch Malaysia), Chủ tịch Hiệp hội Phát triển bất động sản và nhà ở Malaysia.

HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031 được kỳ vọng sẽ tiếp tục định hướng chiến lược phát triển của Nam Long trong giai đoạn tới, hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.

Cũng theo tài liệu ĐHĐCĐ, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 7.630 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng, tăng 3%.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, Nam Long đặt mục tiêu doanh số bán hàng tăng gấp đôi lên 23.460 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm như Paragon Đại Phước (Đồng Nai), Southgate (Tây Ninh), Izumi (Đồng Nai), Mizuki (TP.HCM) và khu đô thị 43 ha tại Cần Thơ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu bàn giao đạt hơn 8.000 tỷ đồng, đóng góp từ các dự án Southgate, khu đô thị 43 ha tại Cần Thơ, Izumi, Paragon cùng các dự án Anzen và Sol Garden tại Hải Phòng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng kỳ vọng gia tăng nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý dự án, đồng thời đẩy mạnh khai thác và chuyển nhượng các tài sản thương mại trong các khu đô thị hiện hữu.