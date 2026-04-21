Hà Nội chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Sun Square

Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở (Sun Square) tại số 21 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh: MarketTimes).

Thanh tra Thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận Thanh tra số 2000/KL-TTTP-NV1 ngày 11/3/2026 với Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở tại số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (cũ) Hà Nội (dự án Sun Square).

Thanh tra Thành phố đã tiến hành thanh tra theo nội dung kế hoạch thanh tra gồm 03 giai đoạn: chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; hoàn thành, khai thác của Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở tại số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm (nay là phường Từ Liêm) do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Thăng Long làm chủ đầu tư.

﻿Vi phạm trật tự xây dựng, xây bể bơi không phép…

Kết luận thanh tra nêu rõ các tồn tại vướng mắc gồm:

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Thăng Long làm chủ đầu tư nhưng chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) lập hồ sơ điều chỉnh quyết định giao đất.

Về tiền sử dụng đất, đến nay chưa được xác định tiền sử dụng đất đối với phần điều chỉnh nâng thêm tầng cao của 2 khối nhà chung cư và dịch vụ từ 30 tầng thành 34 tầng (tăng 7.562m2 sàn) và 30% diện tích sàn nhà ở toàn bộ Dự án bàn giao cho Thành phố Hà Nội (8.408m2) - tương ứng 163 căn hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng, Thanh tra cũng chỉ ra sai phạm đối với khối Văn phòng, dịch vụ căn hộ 21 tầng, hiện nay Chủ đầu tư đã khắc phục được một phần vi phạm khi tháo dỡ toàn bộ tường xây ngăn chia căn hộ từ tầng 4 đến tầng 21. Tuy nhiên, các nội dung tồn tại khác không thay đổi theo Biên bản kiểm tra số 426/BBKT-TTr(P3) ngày 10/12/2020 và Biên bản làm việc ngày 14/12/2020 của Thanh tra Sở kiểm tra trước đó như tăng diện tích sàn xây dựng, thay đổi chiều cao các tầng...

Đặc biệt, đối với hạng mục bể bơi của dự án chưa có Giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, giấy chứng nhận đầu tư đã hết thời hạn theo quy định từ Quý IV/2017 nhưng đến nay Dự án chưa hoàn thành, còn tồn tại hạng mục khối nhà văn phòng căn hộ 21 tầng và hạng mục bể bơi.

﻿UBND Thành phố Hà Nội có chỉ đạo nóng

Ngày 06/4/2026, UBND Thành phố có Thông báo số 269/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trong đó thống nhất với nội dung kết luận kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại Kết luận số 2000/KL-TTTP-NV1 ngày 11/3/2026.

Đồng thời, UBND Thành phố giao các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Từ Liêm và chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Thăng Long thực hiện các nội dung kiến nghị tại Phần D, Kết luận thanh tra số 2000/KL-TTTP ngày 11/3/2026. Cụ thể:

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tồn tại sai phạm nêu tại phần kết luận.

Giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát hồ sơ, hiện trạng công trình, hạng mục công trình đã và đang triển khai; căn cứ quy định của pháp luật để yêu cầu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc nêu tại Kết luận thanh tra số 2000/KL-TTTP ngày 11/3/2026 và hoàn thiện, củng cố hồ sơ đối với 02 khối văn phòng 17 tầng và 02 khối chung cư 34 tầng; Tòa nhà văn phòng 21 tầng và hạng mục công trình bể bơi; đảm bảo xử lý triệt để các tồn tại pháp lý để không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kết luận thanh tra và quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện hồ sơ thẩm định, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, chủ trì tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền, quy định.