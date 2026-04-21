Khung hình “đậm chất điện ảnh” từ ban công căn hộ Onsen 3 Nam Nha Trang

Những giá trị đó đang hội tụ tại tháp Onsen 3 - Charmora City, định vị tầm vóc cho dòng căn hộ đáng chú ý tại Nha Trang hiện nay.

"Tầm nhìn kép" định danh gu sống thượng lưu

Trong cuộc đua của phân khúc bất động sản cao cấp, giới đầu tư thường thuộc lòng câu thần chú "nhất vị, nhì hướng". Nếu vị trí đắc địa, hệ tiện ích thượng lưu hay uy tín từ những "người khổng lồ" như Sun Group là những mảnh ghép nền tảng tạo nên giá trị, thì tầm nhìn (view) chính là yếu tố cốt lõi quyết định đẳng cấp và giá trị thặng dư của sản phẩm đó. Một căn hộ có thể được tái thiết kế, một tiện ích có thể được nâng cấp, nhưng tầm nhìn độc bản là thứ không thể sao chép.

Thực tế chứng minh, tại các thị trường sôi động, những căn hộ sở hữu tầm nhìn đặc biệt thường có mức giá cao gấp 1,5 đến 2 lần so với các sản phẩm cùng phân khúc. Bởi vậy, nếu coi vị trí là cái gốc thì tầm nhìn chính là "tướng diện" rạng rỡ của bất động sản. Khi sở hữu đủ cả "vị" lẫn "tướng", căn hộ không chỉ là nơi để ở mà còn là tài sản vô hình gia tăng giá trị không ngừng.

Báo cáo Global Waterfront Report 2024 của Knight Frank cho thấy giá nhà ven sông trên thế giới thường cao hơn trung bình khoảng 49%, thuộc nhóm bất động sản sinh thái được giới siêu giàu ưa chuộng. London là minh chứng điển hình cho sự quyến rũ này. Tại những biểu tượng như Landmark Pinnacle hay One Tower Bridge, cư dân không chỉ nhìn thấy dòng Thames thơ mộng mà còn chứng kiến sự hối hả của trung tâm tài chính Canary Wharf. Khi tháng 9 đến, mùa lễ hội "Totally Thames" biến dòng sông thành một sân khấu khổng lồ, khiến tầm nhìn từ căn hộ thành một trải nghiệm văn hóa sống động.

Mỗi ban công tại Onsen 3 là một "màn ảnh rộng" trình chiếu thước phim thiên nhiên và phố thị.

Tại Thượng Hải, J Hotel trên đỉnh Tháp Thượng Hải mang đến tầm nhìn bao quát Sông Hoàng Phố rực rỡ. Ở độ cao hơn 500m, sự chuyển động của những con tàu trên sông hòa quyện cùng ánh đèn neon của những tòa cao ốc, tạo nên một cảnh tượng kinh điển về "siêu đô thị" không ngủ. Tầm nhìn của các căn hộ siêu sang ngày nay luôn đề cao vẻ đẹp của cả hai thái cực: sự tĩnh lặng êm đềm của mặt nước và bức tranh năng động của những đô thị lấp lánh. Khi ban công nhà mang đến trải nghiệm đa sắc màu như vậy, vị thế và gu hưởng thụ của chủ nhân cũng trở nên hoàn toàn khác biệt.

Onsen 3: Đài quan sát hạng thương gia giữa lòng thành phố đảo

Đó cũng là đặc quyền chủ nhân căn hộ Onsen 3 đang sở hữu. Tại Charmora City, tòa tháp Onsen 3 đang nâng tầm khái niệm "tầm nhìn xa xỉ" khi biến mỗi ban công thành một "màn ảnh rộng" khổng lồ, trình chiếu những thước phim sống động của thiên nhiên và sự trỗi dậy mạnh mẽ của phố biển Nha Trang – nơi Sun Group sẽ mang đến những siêu phẩm công trình, show diễn nghệ thuật và lễ hội đẳng cấp bậc nhất Việt Nam.

Với dự án chào sân Nha Trang, Sun Group tâm huyết kiến tạo đại đô thị Charmora City 227ha trở thành một "Thành phố đảo quốc tế" biểu tượng, dựa trên quy hoạch 3 đảo chức năng: Capital Island - đảo hành chính, Festival Island – đảo vui chơi giải trí và Elite Island – đảo an cư. Dự án sở hữu vị trí đắt giá tại Nam Nha Trang, trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, kết nối thuận lợi đến sân bay Cam Ranh và các tuyến cao tốc huyết mạch.

Đại đô thị Charmora City sở hữu vị trí đắt giá và địa thế "tứ thủy triều quy" thịnh vượng

Sở hữu địa thế "tứ thủy triều quy" độc đáo khi được ôm trọn bởi dòng sông Tắc và sông Quán Trường, dự án không chỉ nắm giữ phong thủy thịnh vượng mà còn định hình không gian sống sinh thái thuận tự nhiên. Charmora City kiến tạo chuẩn mực "All-in-one" với 47ha cây xanh, 60ha mặt nước, cùng điểm nhấn Clubhouse Onsen ven sông hơn 3.000m2 và vô vàn tiện ích wellness chuẩn Nhật. Trên nền tảng quy hoạch đồng bộ đó, Onsen 3 nâng tầm khái niệm "tầm nhìn xa xỉ" khi biến mỗi ban công thành một "màn ảnh rộng" khổng lồ, không ngừng trình chiếu những thước phim sống động của thiên nhiên và sự phồn hoa phố thị.

Clubhouse Onsen ven sông quy mô hơn 3.000m2 kiến tạo chuẩn mực sống đô thị nghỉ dưỡng.

Thưởng lãm đặc quyền "tầm nhìn kép" từ khán đài VIP

Ban ngày, chiêu đãi các chủ nhân tinh hoa là thước phim mang đậm chất thơ của hai dòng sông uốn lượn giao hòa trước khi đổ ra cửa biển. Tầm nhìn panorama 360 độ bao trọn mỹ cảnh biển xanh, sông dài, núi biếc không chỉ mang đến sinh khí khoáng đạt cho không gian sống mà còn tạo nên dòng chảy thịnh vượng cho gia chủ. Lăng kính còn hướng thẳng xuống bức tranh ngay dưới thềm nhà, nơi con trẻ vui đùa tại công viên đa giác quan, còn người lớn thảnh thơi thư giãn tại Clubhouse chuẩn Nhật giữa thiên nhiên xanh mát.

Nếu lớp cắt thứ nhất của "tầm nhìn kép" mang âm hưởng tĩnh tại, dạt dào hơi thở thiên nhiên, thì lớp cắt thứ hai mở ra một thế giới đối lập rực rỡ: Nhịp sống phồn hoa không ngủ của "kinh đô giải trí" Festival Island. Là tòa tháp nằm kề cận với đảo vui chơi giải trí, Onsen 3 cho phép cư dân thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh đô thị đêm phồn hoa với những hoạt động vui chơi và kinh tế đêm sôi động.

Onsen 3 sở hữu "tầm nhìn kép" thu trọn thiên nhiên tĩnh tại và nhịp sống phồn hoa rực rỡ. Ảnh minh họa

Vào dịp lễ hội hay những sự kiện trọng đại, ban công tháp Onsen 3 sẽ hóa thành "khán đài VIP" vô giá. Từ đây, giới thượng lưu thảnh thơi nhâm nhi ly vang đỏ, chiêm ngưỡng trực diện mỹ cảnh pháo hoa rực sáng bầu trời đêm, cùng những show diễn thực cảnh và trình diễn ánh sáng (mapping) đẳng cấp quốc tế ngay trong tầm mắt.

Sự cộng hưởng hoàn mỹ này khẳng định Onsen 3 chính là cơ hội sở hữu cuối cùng không thể bỏ lỡ của một tuyệt phẩm đầu tư "chắc thắng". Bảo chứng lợi nhuận không chỉ đến từ vị trí "tứ thủy triều quy", uy tín Sun Group hay hệ tiện ích wellness, mà đặc biệt và vô giá chính là tầm nhìn kép độc bản – yếu tố then chốt biến mỗi căn hộ thành một khối tài sản truyền đời, gia tăng giá trị không ngừng qua nhiều thế hệ.