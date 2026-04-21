Thanh Hóa phản hồi vụ tuyến đường ven biển ngàn tỉ đồng thi công ì ạch

Ngày 20-4, Báo Người Lao Động đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa báo cáo kiểm tra, xác minh, xử lý thông Báo Người Lao Động phản ánh tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa được đầu tư trên 11.000 tỉ đồng nhưng thi công ì ạch, kéo dài suốt nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ tới động lực phát triển kinh tế của địa phương và đời sống người dân.

Một đoạn thuộc tuyến đường ven biển qua tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào khai thác

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, thông tin Báo Người Lao Động phản ánh tuyến đường bộ ven biển ngàn tỉ thi công ì ạch là đúng thực tế.

Lý giải về việc dự án thi công chậm tiến độ, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết mặc dù đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết liệt chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân (công tác giải phóng mặt bằng chậm, khan hiếm nguồn cung, biến động giá nguyên liệu, xăng dầu, năng lực nhà thầu suy giảm...) nên các dự án đã phải điều chỉnh thời gian hoàn thành.

Cụ thể, dự án đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2020-2024 thành cuối năm 2026; dự án tuyến đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn được điều chỉnh thời gian thực hiện của năm 2021-2024, kéo dài đến năm 2029.

Đoạn từ phường Hải Lĩnh đến đường Bắc Nam thuộc dự án Đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia được điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2023 thành từ năm 2019 đến ngày 31-12-2026.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, để triển khai thi công các dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đã quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu (đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa và đoạn Hải Lĩnh - Bắc Nam 2) tập trung tài chính, khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" xuyên ngày nghỉ, lễ, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ điều chỉnh được chấp thuận.

Một đoạn tuyến qua phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn thi công dang dở, ảnh hưởng tới đời sống của người dân hai bên tuyến đường

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế thực hiện của nhà thầu và quy định hợp đồng đã ký, cương quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ (chấm dứt hợp đồng, thay thế nhà thầu, bổ sung nhà thầu...) theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 2 đoạn tuyến còn lại (đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn) đang được chủ đầu tư tổ chức lập, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các điều kiện cần thiết khác, đảm bảo bắt đầu triển khai thi công đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn tháng 8-2026 và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn tháng 10-2026.