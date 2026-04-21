TPHCM bắt đầu tính chuyện khai thác du lịch khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động

Sở Du lịch vừa gửi UBND TPHCM văn bản báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố khóa X.

Cụ thể, cử tri đề xuất TPHCM cần có giải pháp kết nối doanh nghiệp xây dựng các tour liên kết giữa TPHCM với Long Thành, Vũng Tàu, Hồ Tràm, Côn Đảo nhằm phát triển du lịch MICE, quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Theo Sở Du lịch, ngay sau khi TPHCM sắp xếp đơn vị hành chính, sở đã tổ chức đánh giá sản phẩm và công bố chương trình du lịch thành phố trong không gian mới. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp lữ hành được định hướng xây dựng hệ thống tour đa dạng, kết nối nhiều điểm đến liên vùng như Bình Dương - TPHCM - Long Thành - Vũng Tàu - Hồ Tràm - Côn Đảo.

Các sản phẩm du lịch được phát triển theo 5 nhóm chủ lực: du lịch MICE, du lịch biển đảo, du lịch sinh thái - trải nghiệm, du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch đô thị - mua sắm.

Việc hình thành hệ thống sản phẩm này giúp tăng liên kết vùng, nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời phù hợp xu hướng thị trường, đặc biệt là phân khúc du lịch MICE.

Chuyến bay của Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Long Thành

"Sở Du lịch sẽ tiếp tục bám sát tiến độ vận hành của Sân bay quốc tế Long Thành để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng ngay các tour tuyến cửa ngõ như Long Thành - TPHCM và Long Thành - Vũng Tàu - Hồ Tràm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tối ưu hóa luồng khách quốc tế ngay khi hạ tầng giao thông trọng điểm đi vào khai thác" – đại diện Sở Du lịch cho hay.

Liên quan tiến độ khai thác sân bay Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phương án chuyển giao hoạt động giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành theo lộ trình 2 bước, tiến tới chuyển phần lớn rồi toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang Long Thành.

Theo phương án ACV báo cáo, từ khi sân bay Long Thành khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026, tức từ ngày 1-12-2026 đến 27-3-2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm cả vận tải hàng hóa, sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Giai đoạn này dự kiến chiếm khoảng 19% sản lượng khách quốc tế tại khu vực TPHCM.

Từ lịch bay mùa hè 2027 đến hết năm 2030, ACV đề xuất chuyển tiếp toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại sang Long Thành, ngoại trừ các đường bay ngắn dưới 1.000 km do Hãng Hàng không Việt Nam khai thác. Nếu được thông qua, ngay trong năm 2027, sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận hơn 90% lượng khách quốc tế tại khu vực TPHCM.

Sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ chuyển sang khai thác tại Long Thành. Khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa, các chuyến bay quốc tế không thường lệ và các chuyến bay thuê chuyến.