Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ‘nóng’ vụ doanh nghiệp cầu cứu Thủ tướng vì 'ma trận' thủ tục

Theo Hồ Nam | 21-04-2026 - 13:33 PM | Bất động sản

Trước vụ việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Globe phải “cầu cứu” Thủ tướng do vướng “ma trận” thủ tục đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở ngành khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm và báo cáo kết quả trước ngày 30/4.

Ngày 21/4, liên quan đến bài viết báo Tiền Phong phản ánh “ Một doanh nghiệp cầu cứu Thủ tướng vì 'ma trận' thủ tục đất đai, khoáng sản ”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Globe.

Các sở ngành phải đối chiếu hồ sơ, tài liệu, quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế để trả lời doanh nghiệp bằng văn bản theo đúng thẩm quyền, bảo đảm rõ nội dung, rõ căn cứ pháp lý, rõ trách nhiệm, đúng bản chất vụ việc. Trường hợp nội dung nào không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc chưa đủ cơ sở kết luận thì Sở Nông nghiệp và Môi trường phải nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý, đồng thời đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp qua rà soát phát sinh nội dung phức tạp, còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan liên quan hoặc vượt thẩm quyền, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo giải quyết theo quy định. Trong đó phải báo cáo rõ từng vấn đề, quan điểm của các cơ quan liên quan, đề xuất cụ thể phương án xử lý (báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/4 ).

Doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc để đi vào hoạt động.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, theo phản ánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Globe, suốt 8 tháng qua, doanh nghiệp rơi vào tình trạng gần như không còn lối ra pháp lý: Làm theo hướng dẫn thì bị bác, thực hiện đúng thủ tục được chỉ ra lại bị phủ nhận, hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền vẫn trong trạng thái đang xử lý, còn hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thiệt hại tiếp tục chồng chất từng ngày.

Không tìm được hướng xử lý thống nhất ở địa phương, doanh nghiệp này đã gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, đề nghị tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc.

Theo Giấy phép số 618 cấp ngày 8/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Globe được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại xã Diên Thọ. Dự án có quy mô diện tích lên đến 11,899 ha, được giới hạn bởi các điểm góc tọa độ xác định theo phụ lục đính kèm.

Với công suất khai thác đạt 647.500m 3 /năm, tổng trữ lượng khoáng sản được đưa vào thiết kế và phép khai thác tại mỏ là 3.203.317m 3 . Về mặt kỹ thuật, dự án quy định mức sâu khai thác thấp nhất không được vượt quá cốt +22m. Thời hạn thực hiện khai thác được tính từ ngày ký đến hết ngày 16/1/2028.

Tuy nhiên, từ một hồ sơ từng được mở đường và cấp phép, vụ việc lại rơi vào vòng xoáy văn bản khiến doanh nghiệp càng làm càng vướng

