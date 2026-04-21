Lãi suất ngân hàng đồng loạt hạ nhiệt, người mua nhà chuyển từ trạng thái phòng thủ sang sẵn sàng giải ngân

Chính sách tiền tệ bắt đầu phát đi tín hiệu nới lỏng. Sau cuộc họp chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Khảo sát cho thấy đến nay đã có 29 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi, trong đó có nhiều nhà băng lớn như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank, LPBank, SHB và TPBank...

Là lĩnh vực nhạy cảm với biến động của chính sách tiền tệ, thị trường bất động sản được dự báo sẽ hưởng lợi đáng kể khi mặt bằng lãi suất bắt đầu hạ nhiệt.

Theo TS Trần Xuân Lượng - TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam chỉ cần xuất hiện tín hiệu nới lỏng tín dụng, tâm lý nhà đầu tư có thể thay đổi nhanh chóng, từ trạng thái phòng thủ sang sẵn sàng giải ngân.

Ở góc nhìn lạc quan hơn ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam cho biết, từ nay đến cuối năm nhiều khả năng cao lãi suất vay duy trì dưới 10% một năm, lạm phát dưới 4,5%, qua đó hỗ trợ cải thiện thanh khoản và giúp thị trường địa ốc ổn định hơn.

Đánh giá tác động của lãi suất lên giao dịch bất động sản, lãnh đạo Công ty Đông Tây Land khẳng định hiện nay nhu cầu về bất động sản vẫn rất lớn khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhiều, đi xem dự án nhiều nhưng do lãi suất cao khiến họ chậm ra quyết định hơn trước.

Vị này cũng cho biết, những người mua ở thật mới dám chốt, còn khách hàng đầu tư dài hạn thì cân nhắc nhiều hơn, đi xem dự án nhiều lần mới quyết, thay vì như trước chỉ cần đi xem một hai lần là "xuống tiền”. Tuy nhiên, khi lãi suất giảm người mua nhà sẽ gạt bỏ được rào cản về lãi suất và có quyết định nhanh hơn.

Theo đó, các phân khúc có khả năng tạo dòng tiền ổn định như bán lẻ, công nghiệp hay nhà ở phục vụ nhu cầu thực đang trở thành điểm đến ưu tiên của nhà đầu tư khi lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quan sát thực tế cho thấy, các sản phẩm bất động sản phục vụ nhu cầu ở thật như chung cư, căn hộ thấp tầng sẽ là các sản phẩm đón sự quay lại của người mua đầu tiên sau khi lãi suất hạ nhiệt. Chính vì thế, các chủ đầu tư cũng đang có kế hoạch lớn bung hàng ra thị trường.

Ở phân khúc căn hộ chung cư, nhiều ông lớn như Masterise, MIK, Sunshine Group…cũng đang có kế hoạch đẩy mạnh bán hàng sau giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5 đón điểm rơi của thị trường. Đặc biệt, cùng với nền lãi suất hạ nhiệt các chủ đầu tư cũng đang thiết kế các chương trình ưu đãi lãi suất hỗ trợ trực tiếp cho “túi tiền” của người mua.

Ở phân khúc thấp tầng, theo các nhân viên bán hàng tại dự án An Khánh Ecomony (An Khánh, Hà Nội), số lượng khách hàng quan tâm tăng mạnh thời gian gần đây và chủ yếu là các gia đình có nhu cầu ở thật. Đây là lý do chủ đầu tư An Khánh Ecomony dự kiến sẽ đẩy mạnh bán hàng trong giai đoạn tháng 5 tới.

Ngoài ra, nhiều ông lớn khác như Vinhomes, T&T, CEO... cũng dự kiến bung mạnh các đại dự án ra thị trường﻿ khi thanh khoản có dấu hiệu quay trở lại.

Có thể nói, hiện nay tổng thể, thị trường đang chuyển sang trạng thái cân bằng hơn, nơi giá bán, nhu cầu thực và khả năng hấp thụ cùng đóng vai trò quyết định, thay cho các chu kỳ tăng nóng ngắn hạn.

Diễn biến này cũng trùng khớp với đánh giá của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), khi tổ chức này cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, trong đó thanh khoản chủ yếu tập trung ở các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và năng lực triển khai tốt.

Bước sang quý 2/2026, thị trường được dự báo sẽ không tiếp tục giảm mà chuyển sang trạng thái ổn định hơn, nhưng vẫn mang tính chọn lọc cao. Nguồn cung mới dự kiến khoảng 22.000 sản phẩm, nâng tổng nguồn cung sơ cấp tiến gần 100.000 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thụ kỳ vọng đạt 20–30%.

Giá bán được dự báo đi ngang hoặc tăng nhẹ ở một số phân khúc, phản ánh xu hướng “giữ giá” vẫn chi phối. Đáng chú ý, hoạt động đầu cơ ngắn hạn gần như biến mất, thay vào đó là dòng tiền trung – dài hạn.

Thị trường đang thiết lập lại các chuẩn mực từ pháp lý, chất lượng sản phẩm đến hành vi đầu tư. Trong bối cảnh đó, lợi thế sẽ thuộc về các chủ đầu tư có năng lực triển khai thực, các dự án phục vụ nhu cầu ở thực và những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Ngắn hạn, thị trường khó có đột phá mạnh, nhưng về dài hạn, giai đoạn “chọn lọc” hiện nay chính là nền móng cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn – nơi giá trị thực và tính minh bạch trở thành tiêu chuẩn cốt lõi.