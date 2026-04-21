Sau khi di dời nhà máy, dự án tại “đất vàng” giữa trung tâm Thủ đô lập tức trở thành đại công trường

Lễ động thổ Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi (nguồn ảnh: DELTA Group).

Theo thông tin từ DELTA Group, ngày 20/4/2026, doanh nghiệp đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội), đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình triển khai một dự án đô thị quy mô tại Thủ đô.

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư, tổng thầu, các đối tác cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư dự án. Tại dự án này, DELTA Group đảm nhận vai trò nhà thầu thi công gói cọc tường.

Công trường Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi (nguồn ảnh: Trọng Tài).

Mới đây, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có văn bản trả lời chủ đầu tư khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, vị trí các ô đất E-HH1 và E-HH2 tại dự án trên được phép cho cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở. Trong đó, ô đất E-HH1 có thể bán tối đa 2.018 căn hộ, ô E-HH2 là 1.926 căn hộ. Như vậy, tại dự án này có tổng số 3.944 căn hộ được bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Chủ đầu tư dự án là liên danh Công ty Cổ phần Bất động sản Xavinco, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico.

Theo quy hoạch, trên tổng diện tích khoảng 11 ha, dự án dành khoảng 5,2 ha đất ở để phát triển công trình hỗn hợp thương mại – dịch vụ với 3 tầng hầm; hơn 1,73 ha cho cơ sở giáo dục (gồm nhà trẻ và trường tiểu học); hơn 1,5 ha xây dựng văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn và khoảng 0,45 ha cho các công trình công cộng.

Toàn cảnh công trường dự án (nguồn ảnh: Trọng Tài).

Được biết, khu đất 233–235 Nguyễn Trãi từng là “tổ hợp công nghiệp” nổi tiếng mang tên “Cao Xà Lá” - tên gọi xuất phát từ việc nơi đây từng là địa chỉ của ba nhà máy lớn, bao gồm nhà máy Cao su Sao Vàng, nhà máy Xà phòng Hà Nội, nhà máy Thuốc lá Thăng Long.

Khu đất 233–235 Nguyễn Trãi được xem là khu đất “vàng” khi sở hữu vị trí đắc địa, trải dài hàng trăm mét mặt tiền đường Nguyễn Trãi - trục giao thông huyết mạch rộng hơn 10 làn xe. Không chỉ nằm liền kề các ga của tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, khu đất còn hưởng lợi thế lớn về kết nối khi bao quanh là các quận phát triển năng động như Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Cầu Giấy...

Ngoài ra, khu đất này còn nằm gần 3 tuyến vành đai quan trọng của Thủ đô: Vành đai 2 và Vành đai 3 đã hoàn thiện, cùng với Vành đai 2,5 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, khu đất còn nằm sát ngay khu đô thị Vinhomes Royal City – một dự án nổi bật của Tập đoàn Vingroup. Xung quanh khu vực là hệ thống các trường đại học lớn như: Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Thủy Lợi, trường Đại học Công Đoàn…