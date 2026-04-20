Việt Nam sắp hoàn thành cầu vượt biển dài nhất miền Trung trị giá 2.400 tỷ, chuẩn bị thông xe vào đúng dịp đặc biệt

Toàn cảnh cầu vượt cửa biển Thuận An (nguồn ảnh: VTC News).

Theo Bộ Xây dựng, thời gian gần đây, không khí thi công trên công trường dự án cầu vượt cửa biển Thuận An và tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế trở nên khẩn trương. Các đơn vị đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”, quyết tâm hoàn thành các hạng mục chính để kịp thông xe kỹ thuật vào dịp 30/4 tới, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền và người dân địa phương.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế kết hợp cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công từ ngày 24/3/2022. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 23/3/2025. Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án đã phải điều chỉnh đến ngày 31/12/2025 và tiếp tục kéo dài đến nay.

Việc chậm tiến độ trong thời gian dài đã tạo áp lực lớn đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Khi các vướng mắc về mặt bằng dần được tháo gỡ, các đơn vị lập tức tổ chức thi công đồng loạt nhằm bù đắp phần thời gian bị chậm.

Hiện nay, trên công trường, máy móc và nhân lực được huy động tối đa, triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc. Các hạng mục như nền đường, thảm nhựa và công trình phụ trợ đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành các phần việc trọng yếu để kịp mốc thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.

Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B – cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A – Quốc lộ 49B, với tổng chiều dài khoảng 7,785 km.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư; liên danh nhà thầu gồm Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty cổ phần 479 Hòa Bình đảm nhiệm thi công.

Đây là công trình cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung (nguồn ảnh: VTC News).

Đây là công trình cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung. Riêng hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,36 km, bề rộng cầu 20 m, tại các nhịp chính mở rộng lên đến 23,5 m.

Đáng chú ý, cầu sử dụng kết cấu dầm – cáp hỗn hợp (Extradosed) cho các nhịp chính, với nhịp lớn nhất đạt 218 m. Đây là dạng kết cấu lai giữa cầu bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài và cầu dây xiên, phù hợp với các nhịp trung bình từ 100–250 m, mang lại hiệu quả cao cả về kỹ thuật lẫn kinh tế. Kết cấu này tận dụng đồng thời độ cứng của dầm và khả năng chịu lực của hệ cáp, trong đó các dây cáp được bố trí đưa lên khỏi mặt cầu, liên kết với trụ tháp thấp, đóng vai trò như cáp dự ứng lực ngoài nhưng có độ lệch tâm lớn hơn.

Từ lâu, cầu vượt cửa biển Thuận An là công trình được người dân vùng ven biển Huế mong đợi. Khi hoàn thành, việc đi lại giữa các khu vực ven biển sẽ thuận tiện hơn, chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào tàu thuyền và các tuyến đường vòng như trước.

Không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển TP. Huế, dự án còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Thuận An và các vùng lân cận. Tuyến đường ven biển kết hợp cầu vượt cửa biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa các khu du lịch và khu dân cư, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là du lịch và dịch vụ ven biển của địa phương.