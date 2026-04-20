Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp hoàn thành dự án trọng điểm ở Hà Nội, chỉ 2 tháng nữa sẽ làm một việc quan trọng

Lễ Lễ | 20-04-2026 - 05:24 AM | Bất động sản

Theo Tập đoàn FLC, với tiến độ thi công tích cực, Hausman Premium Residences đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến bàn giao vào tháng 6/2026.

Tiến độ dự án (nguồn ảnh: FLC).

Theo FLC, bước sang tháng 4/2026, dự án Hausman Premium Residences đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, tập trung triển khai đồng loạt các hạng mục nội thất và hệ thống kỹ thuật, hướng tới mục tiêu bàn giao vào tháng 6/2026.

Cụ thể, nhiều hạng mục đã đạt tiến độ cao: công tác trát mặt ngoài hoàn thành 95%, trát trong nhà đạt 90%, ốp mái đá đạt 85%, thi công ram dốc đạt 75%. Các hạng mục lắp đặt cửa nhôm kính căn hộ và chống thấm khu vệ sinh cùng đạt khoảng 70%, trong khi hệ thống cơ điện trong căn hộ đạt khoảng 60%...

Theo FLC, với tiến độ thi công tích cực cùng sự phối hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư và các nhà thầu, Hausman Premium Residences đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bàn giao đúng kế hoạch.

Trước đó vào tháng 2/2026, theo thông tin từ fanpage chính thức của Tập đoàn FLC, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt dòng sản phẩm bất động sản tạo dòng tiền, doanh nghiệp đã ghi nhận hơn 70 lượt đăng ký quan tâm cho 30 căn shop khối đế chung cư Hausman Premium Residences ngay trong đợt mở bán đầu tiên.

Doanh nghiệp cho biết, lượng đăng ký vượt xa quỹ căn chào bán tại một sự kiện mở bán có giới hạn đã phản ánh rõ mức độ quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư đối với dòng shop thương mại khan hiếm.

Dự án Hausman Premium Residences đã bước vào giai đoạn hoàn thiện (nguồn ảnh: FLC).

Được biết, Hausman Premium Residences là dự án thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (Hà Nội), đã chính thức cất nóc vào giữa tháng 11/2025.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Quang Đạo, gần trục giao thông huyết mạch 70 kéo dài, Hausman Premium Residences cao 12 tầng, cung cấp tổng cộng 410 căn hộ, với diện tích đa dạng từ 56,1 – 117 m².

Ngoài dự án tại Hà Nội, FLC cũng đang đẩy mạnh tiến độ thi công tại một số dự án khác như GreenLife Apartment (Quảng Ninh), FLC Quảng Trị Beach & Golf Resort (Quảng Trị), hay quần thể đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort (Gia Lai)...





Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bóc 341 dự án "đắp chiếu" tại Hà Nội: Mê Linh dẫn đầu số lượng dự án, hàng loạt doanh nghiệp đình đám Viglacera, Geleximco, Nam Cường, Sudico...bị điểm tên

3 cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam: Nơi mở cửa cho nhà máy VinFast, nơi "đánh thức" thị trường địa ốc, nơi sẽ đạt top 3 Đông Nam Á

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại dự án hơn 2.000 tỷ ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên