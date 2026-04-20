Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nay còn lọt tầm ngắm của Sun Group với loạt cao tốc và KĐT, nơi đây sắp trở thành Khu du lịch quốc gia

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2026. Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo tổ chức lập và trình phê duyệt Đề án xây dựng Măng Đen trở thành Khu du lịch quốc gia, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Theo hiện trạng hành chính, sau khi sáp nhập ba đơn vị gồm Đăk Tăng, Măng Cành và thị trấn Măng Đen cũ, xã Măng Đen hiện có quy mô gần 40.000 ha, dân số hơn 9.100 người; trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Măng Đen được hình thành trên cao nguyên ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, với nền nhiệt trung bình dao động 17–22°C quanh năm. Chính khí hậu ôn hòa, ổn định hiếm có tại khu vực Tây Nguyên đã tạo nên lợi thế cạnh tranh đặc biệt, giúp nơi đây được ví như “Đà Lạt thứ hai”, song vẫn giữ được sự nguyên sơ và mật độ khai thác thấp.

Khu vực này còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng với rừng nguyên sinh, đất đỏ bazan cùng mạng lưới dày đặc các hồ, thác tự nhiên. Măng Đen thường được nhắc đến với tên gọi “ba hồ, bảy thác”, phản ánh cấu trúc cảnh quan đặc trưng với các điểm đến như thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke hay hệ thống hồ Toong.

Trước đó, tỉnh cũng xác định xây dựng Măng Đen theo mô hình “du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu”. Theo quy hoạch, khu du lịch này được phân thành 6 phân khu chức năng, tập trung vào các loại hình chủ đạo như nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp trải nghiệm.

Thực tế, khu vực Măng Đen đã bắt đầu thu hút dòng vốn đáng kể với sự xuất hiện của hàng loạt dự án đô thị, du lịch quy mô lớn. Riêng 3 dự án khu đô thị số 1, số 4 và số 5 đang triển khai có tổng diện tích gần 800 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 26.000 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sun World triển khai ﻿dự án Khu đô thị số 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 6.700 tỷ đồng , thời gian dự kiến 105 tháng .

Song song với làn sóng đầu tư, hạ tầng kết nối khu vực cũng đang được đề xuất nâng cấp. Mới đây, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group đã có văn bản báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, trong đó có đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 82 km, đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điểm đầu tại Km0+000 kết nối với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, thuộc địa phận xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối tại Km82+000, thuộc địa phận xã Măng Đen. Dự án dự kiến đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường từ 22 – 24,75 m, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.100 tỷ đồng, triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Đánh giá về đề xuất này, Bộ Tài chính cho rằng dự án phù hợp với chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với diện tích trên 102.000 m2, đã được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định.