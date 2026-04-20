Số phận 9 'khu đất vàng' TPHCM sau khi làm công viên tạm

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo, đề xuất phương án duy trì công viên tạm tại các khu đất trống đã được chỉnh trang phục vụ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình và kế hoạch sử dụng thực tế của từng khu đất, việc duy trì công viên tạm được phân thành 2 nhóm.

Khu đất ở số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) đã cải tạo thành công viên.

Nhóm 1 là các khu đất chưa triển khai dự án theo kế hoạch sẽ tiếp tục duy trì công viên, vườn hoa để phục vụ cộng đồng và bảo đảm mỹ quan đô thị. Cụ thể, khu đất số 8 Võ Văn Tần do UBND phường Xuân Hòa quản lý, địa phương đề xuất bố trí kinh phí duy tu, vận hành công viên tạm. Khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi sẽ do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tiếp tục tự tổ chức duy trì.

Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực (SJC) do Công ty CP Sài Gòn Kim Cương tiếp tục duy trì, đồng thời Công ty CP Bóng đá TPHCM tài trợ kinh phí. Doanh nghiệp cũng kiến nghị được miễn giảm tiền thuê đất và khai thác một phần để có nguồn duy trì công viên.

Khu đất 152 Trần Phú sẽ do Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp Công ty CP Tập đoàn Masterise tiếp tục duy trì, với nguồn tài trợ kinh phí. Khu đất 33 Nguyễn Du và 34 - 36, 42 Chu Mạnh Trinh tiếp tục duy trì trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng cho bên thuê đất, do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tài trợ kinh phí.

Khu đất 2 - 4 - 6 Nguyễn Huệ (mũi tàu Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng) sẽ duy trì đến ngày 30/4, sau đó bàn giao lại cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) quản lý.

Trong khi đó, nhóm 2 là các khu đất đã có kế hoạch sử dụng, triển khai dự án theo tiến độ. Việc chỉnh trang tập trung duy trì cảnh quan khu vực mặt tiền, tăng cường cây xanh, hoa kiểng bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Nhóm 2 có 5 khu đất, gồm khu đất 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng thực hiện theo hợp đồng thuê đất, đơn vị thuê là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Sa chỉnh trang mặt tiền.

Khu đất 8 - 12 Lê Duẩn do Công ty CP Tập đoàn Kido tiếp tục chỉnh trang khu vực mặt tiền. Khu đất 87 Cống Quỳnh do Công ty CP Đầu tư Golden Hill tiếp tục triển khai dự án, kết hợp chỉnh trang mặt tiền.

Khu đất 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo do Công ty CP Đầu tư Trade Wind thực hiện tương tự trong quá trình triển khai dự án. Đối với khu đất 7 Lê Thị Hồng Gấm, Eximbank tiếp tục sử dụng theo kế hoạch, đồng thời chỉnh trang khu vực mặt tiền.

Hồi đầu năm nay, TPHCM cho phép sử dụng 9 khu đất vàng để cải tạo, chỉnh trang, tăng cường mảng xanh, công viên tạm.

Theo Sở Xây dựng, việc duy trì công viên, vườn hoa tạm tại các khu đất trống trong thời gian chờ triển khai dự án mới là cần thiết, góp phần tránh lãng phí nguồn lực đất đai và tạo thêm không gian sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, việc duy trì công viên phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý khu đất, không phát sinh các thủ tục pháp lý về đất đai. Đồng thời, các khu vực duy trì công viên tạm phải bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM thống nhất cho các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất tiếp tục duy trì công viên tạm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, kinh phí hợp pháp của đơn vị hoặc phối hợp với các đơn vị tài trợ để duy trì công viên. Trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

