Những cặp cha con đình đám cùng lãnh đạo doanh nghiệp trên sàn chứng khoán

Hai cha con Chủ tịch Phát Đạt

Ông Nguyễn Văn Đạt (SN 1970 tại Quảng Ngãi), trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh. Trước khi sáng lập Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR), ông từng kinh doanh xuất nhập khẩu tại TP.HCM.

Năm 2004, ông là một trong những cổ đông sáng lập của Phát Đạt và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc từ năm 2004 đến tháng 4/2020. Từ tháng 4/2020 đến nay ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch PDR có 30 năm kinh nghiệm điều hành trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau như: kim khí điện máy, xuất nhập khẩu thiết bị máy móc, ô-tô; vận tải tàu biển. Đặc biệt, ông đóng vai trò kiến tạo chiến lược trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án cao cấp và kinh doanh bất động sản.

Tính đến cuối năm 2025, ông Nguyễn Văn Đạt trực tiếp sở hữu 271,75 triệu cổ phiếu, chiếm 27,74% vốn PDR. Bên cạnh đó, ông còn là cổ đông chi phối đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Phát Đạt Holdings - doanh nghiệp này nắm 85,3 triệu cổ phiếu, chiếm 8,71% vốn PDR; thành viên HĐQT Công ty cổ phần ĐK Phú Quốc.

Chủ tịch PDR có một người con trai là Nguyễn Tấn Danh (SN 1990), có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh, Tài chính và Tiếp thị tại Đại học Sanfrancisco, Mỹ.

Ông Nguyễn Tấn Danh - Phó Chủ tịch HĐQT PDR

Ông gia nhập Phát Đạt từ năm 2015 với vị trí chuyên viên Phân tích đầu tư và không lâu sau đó trở thành Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của tập đoàn. Từ năm 2016, ông Danh được bầu vào HĐQT Phát Đạt. Hiện ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành PDR.

Từ ngày 12/6/2025 - 10/7/2025, ông Danh đã bán trọn 3,397 triệu cổ phiếu PDR đang sở hữu, tương đương 0,37% vốn điều lệ. Qua đó, Phó Chủ tịch PDR không còn nắm giữ cổ phiếu nào.

Ngoài vai trò tại Tập đoàn do cha sáng lập, ông Nguyễn Tấn Danh còn thành lập công ty riêng mang tên Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore. Doanh nghiệp này thành lập năm 2013 với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần kinh doanh Địa ốc Trường Nguyễn.

Đến năm 2017, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Elements. Đến tháng 6/2019, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore như hiện tại. Đến tháng 9/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 791 tỷ đồng. Hiện ông Nguyễn Tấn Danh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Tại thời điểm cuối năm 2025, ông Nguyễn Tấn Danh còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Akyn và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn Akyn.

Ba cha con Chủ tịch TNG

Ông Nguyễn Văn Thời sinh năm 1958, quê tỉnh Thái Bình nay là tỉnh Hưng Yên. Ông là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã; TNG), một doanh nhân tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam.

Tháng 3/1993, ông Nguyễn Văn Thời - Trưởng phòng Công ty Xây lắp điện Bắc Thái thuộc sở Công Nghiệp được điều động về Xí Nghiệp may Bắc Thái (tiền thân của TNG) giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Đến tháng 10 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Xí Nghiệp may Bắc Thái. Đến nay đã hơn 30 năm chèo lái TNG, Chủ tịch Nguyễn Văn Thời nổi tiếng với chiến lược phát triển bền vững, xanh hóa sản xuất và mục tiêu đưa TNG đạt kim ngạch xuất khẩu tỷ USD vào năm 2030.

Chủ tịch Nguyễn Văn Thời có 2 người con trai thì cả hai đều cùng cha tham gia điều hành doanh nghiệp. Trong đó, con trai lớn là Nguyễn Đức Mạnh sinh năm 1983 có trình độ Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Công nghệ thông tin và Thạc sĩ tại University of Hawaii (Hoa Kỳ).

Chủ tịch Nguyễn Văn Thời và con trai Nguyễn Đức Mạnh - Phó Chủ tịch TNG

Ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc TNG từ ngày 17/5/2020 và miễn nhiệm ngày 21/4/2025. Với việc bổ nhiệm này, TNG phải nhận án phạt từ Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên hồi cuối năm 2024.

Theo đó, TNG đã có hành vi bổ nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Đức Mạnh có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời chưa đảm bảo điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 5 điều 162 Luật Doanh nghiệp. Do đó, TNG bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng, đồng thời phải khắc phục hậu quả là buộc phải miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Mạnh.

Hiện ông Nguyễn Đức Mạnh là Phó Chủ tịch HĐQT TNG. Từ ngày 12/2/2026 đến ngày 13/3/2026, ông Mạnh đã mua vào thành công hơn 3,9 triệu cổ phiếu TNG trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không như kỳ vọng.

Sau giao dịch, Phó Chủ tịch TNG đã tăng sở hữu cổ phiếu TNG từ gần 11,6 triệu cổ phiếu lên hơn 15,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 8,993% lên 12,041% vốn tại TNG.

Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Thời đang nắm 24,7 triệu cổ phiếu, chiếm 19,19% vốn TNG. Người con trai còn lại của Chủ tịch TNG là ông Nguyễn Mạnh Linh hiện cũng là Thành viên HĐQT công ty, hiện nắm giữ 719.076 cổ phiếu, tỷ lệ 0,59% vốn TNG.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Thời đã có đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT với lý do tạo điều kiện cho lớp lãnh đạo trẻ, có tiềm năng tiếp quản vai trò điều hành doanh nghiệp. Sau khi từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông dự kiến sẽ chuyển sang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT thường trực.

Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thời được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 19/4.

Cha con Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình

Ông Lê Viết Hải sinh năm 1958, quê tại TP Huế. Năm 1985, ông tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM với tấm bằng Kiến trúc sư. Sau khi tốt nghiệp, ông vào làm việc tại Công ty Quản lý Nhà với công việc thiết kế thi công một số công trình nhà ở tư nhân.

Năm 1987, ông thành lập và làm Giám đốc điều hành Văn phòng Xây dựng Hòa Bình với 5 kỹ sư và 20 người thợ. Năm 2000, Văn phòng Xây dựng Hòa Bình chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.

Hiện ông Lê Viết Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã: HBC). Sau gần 40 năm, ông đã đưa HBC từ một văn phòng xây dựng thành nhà thầu lớn với quy mô hàng nghìn nhân sự.

Chủ tịch HBC Lê Viết Hải và Phó Chủ tịch Lê Viết Hiếu

Con trai thứ hai của ông Hải là Lê Viết Hiếu, sinh năm 1992, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại trường California Polytechnic State University (Mỹ). Khi về Việt Nam, ông Hiếu đã có 2 năm làm việc tại Ngân hàng Shinhan trước khi nhận chức Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài và Phó Tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc của HBC.

Ông Hiếu từng thay cha làm Tổng giám đốc HBC trong 2 năm. Đến tháng 7/2022, ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, chuyển sang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực. Hiện ông Hiếu còn kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT HBC và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

Tính đến cuối năm 2025, Chủ tịch Lê Viết Hải nắm 46,98 triệu cổ phiếu HBC (tỷ lệ 13,53%); còn Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực Lê Viết Hiếu nắm 1,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,49%).

Ngoài ra, người con trai lớn của Hải là Lê Viết Hòa giữ chức Tổng giám đốc công ty con của HBC.

Hai cha con Chủ tịch Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn sinh năm 1958 tại tỉnh Đồng Tháp. Ông xuất thân là Cử nhân nông nghiệp sau đó học Quản trị kinh doanh cao cấp tại Hoa Kỳ. Với xuất phát điểm như vậy, ông Nhơn có nhiều năm làm cán bộ nông nghiệp cấp huyện.

Năm 1992, ông bắt tay vào khởi nghiệp khi thành lập Công ty TNHH Thương Mại Thành Nhơn với số vốn ít ỏi, hoạt động kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu dược, hóa chất.

Năm 2007, Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn được tái cấu trúc thành hai đơn vị. Thứ nhất là Công ty cổ phần Anova Corp kinh doanh thức ăn gia súc, trại chăn nuôi, thuốc thú y, vaccine. Thứ hai là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) kinh doanh bất động sản.

Sau 24 năm "chèo lái" tập đoàn, tỷ phú Bùi Thành Nhơn đã đưa Novaland Group lên sàn chứng khoán vào cuối 2016. Với hơn 589 triệu cổ phiếu niêm yết giá 50.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa chào sàn của Novaland đạt 29.500 tỷ đồng, lớn thứ 2 thị trường, chỉ sau Vingroup. Thời điểm đó, ông Bùi Thành Nhơn trở thành người giàu thứ 4 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Sau loạt dự án gây tiếng vang cùng đà tăng mạnh của cổ phiếu NVL, năm 2022, ông Bùi Thành Nhơn chính thức được Forbes công nhận là tỷ phú USD với khối tài sản lên tới 2,9 tỷ USD. Khi đang ở đỉnh cao về sự nghiệp và khối tài sản, ông Nhơn bất ngờ công bố rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT Novaland.

Sau giai đoạn đó, thị trường bất động sản rơi vào khủng hoảng, thị giá cổ phiếu NVL lao dốc khiến khối tài sản của Chủ tịch Novaland bị thổi bay hàng nghìn tỷ đồng. Tháng 2/2023 đến nay, ông Bùi Thành Nhơn trở lại ghế Chủ tịch NVL để thực hiện công cuộc tái cấu trúc doanh nghiệp.

Tính đến cuối năm 2025, ông Bùi Thành Nhơn trực tiếp nắm giữ 96,7 triệu cổ phiếu, tương đương 4,72% vốn NVL. Bên cạnh đó, ông còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Novagroup (doanh nghiệp sở hữu 16,37% vốn NVL), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Holding; Chủ tịch Công ty TNHH Volcano Westem; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Diamond Properties (doanh nghiệp sở hữu 8,02% vốn NVL).

Con trai Chủ tịch Novaland là Bùi Cao Nhật Quân (SN 1982), tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh - Đại học Western Washington (Mỹ). Thiếu gia nhà Novaland từng có thời gian đảm nhận chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Novaland nhưng đã rời khỏi hai vị trí này vào tháng 5/2017.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (thứ tư từ trái sang) xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Hội đồng điều hành NVL.

Tính đến ngày 31/12/2025, ông Quân không nắm giữ chức vụ nào tại tập đoàn này, tuy nhiên vẫn trực tiếp sở hữu gần 75,32 triệu cổ phần doanh nghiệp, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,678%.

Sau thời gian dài kín tiếng, tại buổi ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Novaland và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ngày 16/03/2026, ông Bùi Cao Nhật Quân xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Ngày 16/4 vừa qua, CTCP NovaGroup - tổ chức sở hữu 22% vốn cổ phần của Novaland chính thức bổ nhiệm ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Bùi Thành Nhơn.

Trước đó, ông Quân là Phó Chủ tịch Nova Holding - công ty nắm cổ phần chi phối NovaGroup, kiêm Phó Chủ tịch NovaGroup.

Ngay sau đó, Novaland cũng công bố công bố ông Bùi Cao Nhật Quân là một trong 3 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026.

