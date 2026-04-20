Người thân Tổng giám đốc Hà Đô không mua hết 5 triệu cổ phiếu như đăng ký

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo giao dịch của người liên quan đến người nội bộ.



Theo đó, Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ đẻ của ông Nguyễn Trọng Minh - Tổng giám đốc HDG, báo cáo đã mua vào 300.000 cổ phiếu trong tổng số 5 triệu cổ phiếu HDG đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là không đạt giá mua như kỳ vọng.

Sau giao dịch, bà Hà nâng sở hữu từ 0% lên mức 0,08%. Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 16/3 đến 14/4.

Tương tự, ông Đào Hữu Khanh - bố đẻ của ông Đào Hữu Tùng - Kế toán trưởng Hà Đô đăng ký bán 200.000 cổ phiếu HDG trong thời gian từ 6/4 đến ngày 5/5/2026 nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trong diễn biến khác, Tập đoàn Hà Đô dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào sáng 24/4.

Tại đại hội, HĐQT HDG sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 3.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.151 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 16% so với thực hiện năm 2025.

HDG kết thúc năm 2025 với tổng doanh thu hợp nhất 2.875 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 993 tỷ đồng, lần lượt đạt 98% và 94% chỉ tiêu đề ra.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chỉ trả cổ tức dự kiến năm 2026 là 15% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chỉ trả, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức nêu trên.

Về phân phối lợi nhuận năm 2025, tổng tỷ lệ cổ tức là 15%. HDG đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% vào tháng 3/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.



