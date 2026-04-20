Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thân Tổng giám đốc Hà Đô không mua hết 5 triệu cổ phiếu như đăng ký

Theo Hà Ly | 20-04-2026 - 11:52 AM | Bất động sản

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ đẻ của Tổng giám đốc HDG Nguyễn Trọng Minh báo cáo chỉ vào 300.000 cổ phiếu trong tổng số 5 triệu cổ phiếu HDG đã đăng ký.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo giao dịch của người liên quan đến người nội bộ.

Theo đó, Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ đẻ của ông Nguyễn Trọng Minh - Tổng giám đốc HDG, báo cáo đã mua vào 300.000 cổ phiếu trong tổng số 5 triệu cổ phiếu HDG đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là không đạt giá mua như kỳ vọng.

Sau giao dịch, bà Hà nâng sở hữu từ 0% lên mức 0,08%. Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 16/3 đến 14/4.

Tương tự, ông Đào Hữu Khanh - bố đẻ của ông Đào Hữu Tùng - Kế toán trưởng Hà Đô đăng ký bán 200.000 cổ phiếu HDG trong thời gian từ 6/4 đến ngày 5/5/2026 nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Người thân của Tổng giám đốc Hà Đô không mua hết 5 triệu cổ phiếu như đăng ký - Ảnh 1.

Trong diễn biến khác, Tập đoàn Hà Đô dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào sáng 24/4.

Tại đại hội, HĐQT HDG sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 3.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.151 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 16% so với thực hiện năm 2025.

HDG kết thúc năm 2025 với tổng doanh thu hợp nhất 2.875 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 993 tỷ đồng, lần lượt đạt 98% và 94% chỉ tiêu đề ra.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chỉ trả cổ tức dự kiến năm 2026 là 15% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chỉ trả, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức nêu trên.

Về phân phối lợi nhuận năm 2025, tổng tỷ lệ cổ tức là 15%. HDG đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% vào tháng 3/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.


Từ Khóa:
HDG, Hà Đô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu đất ‘ngủ quên’ gần 20 năm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM đổi vận khi về tay Masterise

FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp hoàn thành dự án trọng điểm ở Hà Nội, chỉ 2 tháng nữa sẽ làm một việc quan trọng

Thông báo khẩn từ Sở Du lịch TP Huế về khách sạn Romance

11:16 , 20/04/2026
Hoang tàn siêu dự án 11.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

11:15 , 20/04/2026
Lãi suất cao “bóp nghẹt” dòng tiền, thị trường bất động sản bước vào cuộc thanh lọc khốc liệt

11:09 , 20/04/2026
Nhà phố dành tới 20m2 làm sân vườn và kết quả xứng đáng

10:47 , 20/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên