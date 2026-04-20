Nhà phố dành tới 20m2 làm sân vườn và kết quả xứng đáng

Theo Thúy Hiền | 20-04-2026 - 10:47 AM | Bất động sản

Diện tích đất 85m², nhưng gia chủ dành đến 20m2 để làm sân vườn sau, nhưng công năng đầy đủ bao gồm 3 phòng ngủ, bếp + khách gọn gàng; khu giặt sấy riêng, khu bếp có cửa sổ nhìn ra sân vườn cực kỳ thoáng mát.

Với gia chủ “Nhà không cần to, chỉ cần về là thấy thích”. Gia chủ chia sẻ, giá vật liệu xây dựng tăng chóng mặt, anh chị bắt đầu nghĩ lại: liệu có nhất thiết phải xây thật lớn? Hay chỉ cần một không gian vừa đủ, nhưng sống thật thoải mái?

Giữa những dãy nhà phố san sát, tưởng như sẽ bí và thiếu sáng, nhưng ngôi nhà của gia chủ lại hoàn toàn khác: sáng, thoáng và dễ chịu.

Điểm đắt giá nhất có lẽ là khoảng sân vườn phía sau, nơi có bàn ăn ngoài trời, sen tắm ngoài trời và cả hồ sục nóng lạnh. Một góc nhỏ thôi nhưng đủ để biến những buổi tối bình thường thành cảm giác như đang ở resort.

Có lẽ điều hay nhất ở ngôi nhà này không phải là diện tích, mà là cách nó giữ lại khoảng trống cho ánh sáng, cho gió, và cho những khoảnh khắc thư giãn đúng nghĩa.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

Khu đất ‘ngủ quên’ gần 20 năm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM đổi vận khi về tay Masterise

FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp hoàn thành dự án trọng điểm ở Hà Nội, chỉ 2 tháng nữa sẽ làm một việc quan trọng

“Đối Thoại” - Cách Rivea Residences kể câu chuyện Hà Nội bằng kiến trúc và cảm xúc

VinaLiving mở bán dự án Salacia Villas, mang về doanh số 800 tỷ đồng

The Greenery 2 mở nhận giữ chỗ: chỉ 52 căn shophouse mặt tiền cầu Nguyễn Trãi

Mời đầu tư dự án nhà ở xã hội 'nghìn tỷ' gần Ngã Tư Sở

