“Đối Thoại” - Cách Rivea Residences kể câu chuyện Hà Nội bằng kiến trúc và cảm xúc

"Cuộc đối thoại" đa tầng của nghệ thuật, không gian và cảm xúc

"Đối thoại" trong sự kiện được gợi mở như cách các giá trị gặp nhau và soi chiếu lẫn nhau - giữa kiến trúc và di sản Hà Nội, giữa thời gian và không gian, giữa nghệ thuật và con người trong những hiện diện và kết nối. Để từ đó, Hà Nội không hiện lên qua những hình ảnh quen thuộc, mà dần được cảm nhận qua ký ức, qua "nếp nhà", và qua cách mỗi người mang theo thành phố trong chính mình.

Không gian trải nghiệm của "Đối Thoại" cũng được thiết kế như một phần của câu chuyện. Từ khu trưng bày tại đại sảnh được tổ chức như một triển lãm nghệ thuật, đến sân khấu chính với hai màn LED "khổng lồ" kể chuyện bằng khối hình, chuyển động và ánh sáng mãn nhãn.

Chương trình được dẫn dắt theo ba chương Hiện diện - Đối thoại - Thăng hoa. Mở đầu là "Hiện diện" - khởi động hành trình với tiết mục nghệ thuật khai màn được dàn dựng công phu, kết hợp hình ảnh, âm nhạc và chuyển động để gợi mở chủ đề xuyên suốt.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Meygroup chia sẻ rằng: "Khởi nguyên của một hành trình sống tinh hoa bắt đầu từ cách thời gian âm thầm tạo nên chiều sâu của một nơi chốn. Theo đuổi những giá trị sống tinh khiết và tinh tuyển nhất, Meygroup đã gửi gắm vào Rivea Residences tất cả sự thấu cảm với tâm hồn hào hoa của mảnh đất Hà Thành. Để từ đây, một biểu tượng mới sẽ kiêu hãnh ghi dấu bên cạnh những di sản ngàn năm tuổi của Thủ đô."

Bước sang chương "Đối thoại", NSND Lê Khanh - một người phụ nữ gốc Hà Thành đã mang đến những chia sẻ giàu chiêm nghiệm về "nếp nhà", về ký ức và cách con người gìn giữ những giá trị của thành phố qua thời gian.

Ở một góc nhìn khác, đại diện Belt Collins (Hong Kong, Trung Quốc) - đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan đồng hành cùng dự án - mang đến cách tiếp cận từ tư duy thiết kế, gợi mở việc kiến tạo không gian sống như một phần hữu cơ của đô thị, thay vì tách biệt khỏi dòng vận động của nó.

Đan xen giữa các phần đối thoại là "bữa tiệc nghệ thuật" đầy cảm xúc. Màn song tấu saxophone và sáo với Hà Nội 12 mùa hoa mở ra sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Các phần trình diễn của Hà Lê với Ở trọ, I Will Call It Love, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, cùng Bùi Lan Hương với Tình ca, Nữ hoàng và màn song ca Nhớ mùa thu Hà Nội - những bản phối quen thuộc được làm mới, tạo nên sự đan cài giữa các chất liệu âm nhạc và cảm xúc.

Đến với chương cuối "Thăng hoa", toàn bộ trải nghiệm được đẩy lên cao trào với chương trình bốc thăm may mắn với những phần quà tổng trị giá lên tới 1,8 tỷ đồng, mang đến những khoảnh khắc bất ngờ và khép lại hành trình bằng một dư âm trọn vẹn.

Rivea Residences - Cuộc đối thoại của biểu tượng và dòng chảy di sản

Qua những "đối thoại" tại sự kiện nghệ thuật , Rivea Residences được kể về triết lý phát triển sản phẩm của Chủ đầu tư Meygroup đối với một biểu tượng kiến trúc luôn song hành cùng các giá trị di sản về văn hóa, con người và đời sống của Hà Nội.

Tọa lạc tại Vĩnh Hưng - giao điểm Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, Rivea Residences nằm trong lõi trung tâm Hà Nội, kết nối nhanh tới Hồ Gươm và các trục đô thị chính. Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Rivea Residences còn hiện diện như tâm điểm giao thoa giữa trung tâm phố cổ và các trục vành đai mở rộng, hình thành một chuẩn mực sống mới giữa lòng Thủ đô.

Dưới sự tư vấn thiết kế của Aedas và cảnh quan bởi Belt Collins (Hong Kong), Rivea Residences theo đuổi triết lý cân bằng giữa kiến trúc - thiên nhiên - con người. Tại đây, những "đối thoại" được thể hiện qua cách không gian được tổ chức đa tầng: các khu tiện ích như bể bơi 50m, thể thao - giải trí, co-working, cinema… được đan cài cùng hệ cảnh quan và các khu vườn chủ đề, tạo nên sự kết nối liên tục giữa các lớp không gian. Song song đó, những khoảng riêng được thiết kế đủ sâu để giữ lại sự tĩnh tại như một nhịp cân bằng cần thiết trong đời sống đô thị.

Một trong những điểm nhấn của Rivea Residences là bộ sưu tập căn hộ Duplex The Rey Edition. Với thiết kế thông tầng cùng hồ bơi và sân vườn riêng tại mỗi căn, không gian sống được cá nhân hóa rõ nét hơn, đồng thời tạo nên một chuẩn mực khác biệt trong phân khúc căn hộ hạng sang nội đô.

Từ vị trí, kiến trúc đến cách tổ chức không gian sống, Rivea Residences không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà từng bước định hình một phong cách sống mới - nơi mỗi trải nghiệm trở thành một chương đối thoại giữa không gian, cảm xúc và con người. Rivea Residences từ đó mở ra một chuẩn sống tinh hoa giữa lòng Hà Nội, nơi các kết nối bắt đầu từ sự thấu hiểu, để mỗi ngôi nhà không chỉ là điểm khởi đầu của cuộc sống, mà còn là nơi ký ức được bồi đắp theo thời gian. Sự kiện trở thành cơ hội để lắng nghe, đối thoại và chạm tới những kỳ vọng về một không gian sống xứng tầm.