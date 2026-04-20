VinaLiving mở bán dự án Salacia Villas, mang về doanh số 800 tỷ đồng

Sức hút từ hệ giá trị "thực"

Sáng 18/4, tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon, VinaLiving đã chính thức mở bán đợt 1 dự án Salacia Villas – tổ hợp biệt thự tọa lạc trên trục Trần Phú, Phường Tân Thành, TP.HCM.

Với chủ đề "The Essence of Resort Living: Nơi trải nghiệm cất lời", không gian sự kiện được thiết kế thành một hành trình trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa sắc màu thiên nhiên nhiệt đới, âm nhạc và những điểm chạm tinh tế. Khách mời không chỉ tham dự một lễ mở bán, mà còn cảm nhận phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà – DNA trong các dự án được phát triển bởi VinaLiving.

Sức nóng sự kiện nhanh chóng gia tăng khi chủ đầu tư chính thức công bố chính sách bán hàng cùng nhiều ưu đãi đặc quyền dành riêng cho khách hàng giao dịch thành công với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng. Khu vực tư vấn luôn trong tình trạng kín chỗ, các giao dịch được thực hiện liên tục. Chỉ sau 2 giờ mở bán, 125 sản phẩm biệt thự, nhà phố trong giỏ hàng công bố đợt 1 đã được hấp thụ.

Theo chia sẻ của anh Văn Bách, nhà đầu tư đến từ TP.HCM, lý do khiến anh quyết định "xuống tiền" khá nhanh nằm ở hai yếu tố then chốt là pháp lý đầy đủ và vị trí gắn trực tiếp với các trục hạ tầng lớn. Bên cạnh đó, anh đánh giá cao chất lượng môi trường sống và hệ tiện ích hoàn chỉnh của dự án, đây là những điều kiện quan trọng để gia tăng giá trị và tính thanh khoản cho tài sản.

Còn với chị Hoàng Minh Ngọc, giá và chính sách thanh toán là yếu tố thuyết phục chị lựa chọn sản phẩm ngay tại sự kiện. "So với mặt bằng giá nhà tại TP.HCM hiện tại, mức giá từ 4.8 tỷ của Salacia Villas rất hợp lý để an cư hay đầu tư dài hạn. Đặc biệt, dự án còn đi kèm chính sách thanh toán linh hoạt và ưu đãi rõ ràng, giúp người mua dễ dàng cân đối dòng tiền và tối ưu hiệu quả tài chính.", chị Hoàng Minh Ngọc chia sẻ.

Cụ thể, với phương thức thanh toán chuẩn, tiến độ được chia thành nhiều đợt trong 36 tháng, giảm áp lực tài chính đáng kể cho người mua. Với nhóm khách hàng có nguồn tiền sẵn có, phương thức thanh toán nhanh đi kèm ưu đãi 10% giá trị đất mang đến giải pháp tối ưu bài toán đầu tư ngay từ đầu.

Salacia Villas ghi nhận sự quan tâm mạnh từ khách hàng

Chuẩn sống resort tiên phong tại cực tăng trưởng phía Đông

Đặt trong bức tranh thị trường chung đang chịu tác động đa chiều từ lãi suất, biến động địa chính trị… sức hút của Salacia Villas phản ánh xu hướng dòng tiền đang trở nên chọn lọc hơn, tập trung vào các khu vực sở hữu động lực tăng trưởng rõ ràng từ hạ tầng, logistics, quy hoạch vùng và tốc độ gia tăng dân số. Đồng thời, "khẩu vị" người mua cũng thay đổi rõ nét từ chạy theo cơ hội ngắn hạn sang ưu tiên chất lượng tài sản, tính pháp lý và khả năng khai thác dài hạn. Điều này cho thấy một thực tế rằng, dù thị trường còn nhiều thách thức, nhu cầu sở hữu bất động sản giá trị vẫn luôn hiện hữu. Vấn đề không nằm ở việc "có cầu hay không", mà là sản phẩm có đủ sức thuyết phục để kích hoạt cầu hay không.

Trong bối cảnh đó, Salacia Villas được đánh giá cao nhờ hội tụ nhiều tiêu chí quan trọng. Dự án nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ các trục giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sắp thông xe, cao tốc Bến Lức – Long Thành (thông xe quý III/2026), cao tốc Long Thành – Hồ Tràm sắp khởi công, sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ quý IV/2026… Đồng thời, dự án nằm gần cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, khu vực đóng vai trò quan trọng đưa TP.HCM thành trung tâm logistics mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Không chỉ hưởng lợi hạ tầng, Salacia Villas còn đón đầu dòng dịch chuyển dân cư chất lượng cao, bao gồm cộng đồng chuyên gia quốc tế, kỹ sư, lao động trình độ cao làm việc tại các cụm cảng, khu công nghiệp và sân bay quốc tế lân cận dự án. Hướng đến tệp cư dân có yêu cầu khắt khe về môi trường sống, dự án được phát triển theo chuẩn nghỉ dưỡng, đề cao trải nghiệm, không gian xanh và tính riêng tư.

Salacia Villas được quy hoạch theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tại nhà

Trên quy mô 7,2ha, VinaLiving chỉ phát triển 333 sản phẩm – mật độ thấp hiếm có trong khu vực. Quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích nội khu đa dạng cùng trung tâm thương mại ngay ngưỡng cửa không chỉ phục vụ cư dân mà còn góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Chí Hiếu, Tổng giám đốc VinaLiving, cho biết Salacia Villas là dấu ấn tiếp nối của VinaLiving trên hành trình kiến tạo không gian sống nghỉ dưỡng tại nhà, nhằm mang đến chuẩn sống chất lượng cao tại tọa độ tăng trưởng năng động phía Đông TP.HCM.

Với thành công từ đợt mở bán lần này, Salacia Villas là "phát pháo" mở đầu cho chiến lược tăng tốc của VinaLiving trong chu kỳ mới của thị trường. Sau hơn 15 năm phát triển, VinaLiving đã xây dựng danh mục gần 20 dự án nhà ở và khu nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh thành. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường giàu dư địa như Gia Lai, TP.HCM và các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM – những khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng và dịch chuyển dân cư chất lượng cao.