Thông báo khẩn từ Sở Du lịch TP Huế về khách sạn Romance

Theo Q.Nhật | 20-04-2026 - 11:16 AM | Bất động sản

Sở Du lịch TP Huế đã có thông báo khẩn gửi các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong ngành du lịch liên quan đến lưu trú tại khách sạn Romance.

Ngày 20-4, Sở Du lịch TP Huế tiếp tục phát đi thông báo khẩn, khuyến cáo du khách không lưu trú tại khách sạn Romance, địa chỉ số 14–16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Cơ quan này đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt ngay việc đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn; nhanh chóng di chuyển toàn bộ du khách đang lưu trú tại đây nhằm bảo đảm an toàn.

Trúng đấu giá khách sạn Romance với số tiền hơn 103,6 tỉ đồng từ tháng 11-2024 nhưng đến nay người trúng đấu giá vẫn chưa nhận được tài sản đấu trúng.

Động thái trên được đưa ra sau khi Cơ quan Thi hành án dân sự TP Huế thông báo kế hoạch cưỡng chế để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá đối với khu đất và công trình khách sạn Romance, dự kiến bắt đầu từ sáng 21-4 và kéo dài trong 3 ngày.

Theo kế hoạch, từ ngày 21-4, chính quyền địa phương sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, bao gồm cả những du khách còn lưu trú tại khách sạn này.

Nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi, an toàn cho khách du lịch, hạn chế rủi ro phát sinh và giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện, Sở Du lịch TP Huế đề nghị Hiệp hội Du lịch, Hội Lữ hành, Hội Khách sạn, Hội Hướng dẫn viên cùng các doanh nghiệp lữ hành, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên toàn quốc không tiếp tục đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn Romance Huế.

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình du lịch nếu có; đồng thời khẩn trương điều chuyển khách đang lưu trú tại đây sang các cơ sở lưu trú khác nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của du khách.

Trước đó, ngày 24-6-2024, Cơ quan Thi hành án dân sự TP Huế đã thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất cùng công trình xây dựng khách sạn Romance.

Công ty TNHH xây dựng và phát triển An Tín Phát là đơn vị trúng đấu giá với mức giá 103,6 tỉ đồng và đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 26-11-2024.

Theo doanh nghiệp này, công ty đã nhiều lần yêu cầu được bàn giao tài sản theo đúng quy định pháp luật, đúng hợp đồng cũng như các quyết định, thông báo của các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao tài sản theo quy định.

Khu đất 'ngủ quên' gần 20 năm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM đổi vận khi về tay Masterise

FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết sắp hoàn thành dự án trọng điểm ở Hà Nội, chỉ 2 tháng nữa sẽ làm một việc quan trọng

Hoang tàn siêu dự án 11.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

11:15 , 20/04/2026
Lãi suất cao "bóp nghẹt" dòng tiền, thị trường bất động sản bước vào cuộc thanh lọc khốc liệt

11:09 , 20/04/2026
Nhà phố dành tới 20m2 làm sân vườn và kết quả xứng đáng

10:47 , 20/04/2026
"Đối Thoại" - Cách Rivea Residences kể câu chuyện Hà Nội bằng kiến trúc và cảm xúc

10:00 , 20/04/2026

