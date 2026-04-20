Đô thị ven sông góp phần định hình diện mạo Đà Nẵng hiện đại, đẳng cấp quốc tế

Trong cấu trúc phát triển đó, khu vực ven sông Hàn được xác lập như trục không gian trung tâm – nơi hội tụ hạ tầng, dịch vụ và chuẩn sống hiện đại, đóng vai trò định hình diện mạo đô thị trong giai đoạn mới.

Quy hoạch ven sông gắn với mô hình TOD và mở rộng hạ tầng đô thị

Định hướng phát triển đô thị của Đà Nẵng không chỉ dừng ở mở rộng không gian, mà chuyển sang tổ chức lại cấu trúc theo chiều sâu. Thành phố từng bước triển khai mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), trong đó không gian đô thị được quy hoạch xoay quanh các trục kết nối chính và hệ thống vận tải.

Trong tổng thể đó, khu vực ven sông Hàn được TP. Đà Nẵng phát triển theo các đồ án, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Việc phát triển các công trình được nghiên cứu theo từng khu vực, từng đoạn tuyến, từng ô phố, không chỉ căn cứ vào chiều cao, mà được đánh giá tổng hợp trên nhiều tiêu chí. Trong đó có tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan toàn tuyến có sự hài hòa giữa không gian công cộng, cây xanh, mặt nước, phương án kết nối giao thông, tuyến đường sắt đô thị nhằm tăng cường khả năng lưu thông giữa các khu chức năng thương mại, dịch vụ và nhà ở.

Khu đô thị tích hợp – động lực nâng chuẩn không gian sống và gia tăng giá trị kinh tế

Trong chiến lược phát triển đó, các dự án được quy hoạch bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế tạo ra môi trường đô thị đa chức năng, nơi cư trú, thương mại và dịch vụ được kết nối chặt chẽ.

Một tổ hợp ven sông Hàn như Capital Square được phát triển theo đúng định hướng quy hoạch hiện hành, đồng bộ từ kiến trúc không gian đến hệ tiện ích và dịch vụ. Dự án hướng tới hình thành một không gian sống chuẩn quốc tế ngay tại lõi trung tâm, nơi các yếu tố về thẩm mỹ kiến trúc, trải nghiệm sống và chất lượng vận hành được nâng lên một chuẩn mới, góp phần hình thành các trung tâm dịch vụ – thương mại năng động, thu hút dòng cư dân chất lượng cao, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế.

Dự án được triển khai theo chuẩn mực cao tạo nên hiệu ứng lan tỏa rõ nét: hạ tầng được nâng cấp, cảnh quan đô thị được cải thiện và các hoạt động kinh tế được kích hoạt mạnh mẽ. Những "vùng lõi đô thị" hiện đại dần hình thành, đóng vai trò là cực tăng trưởng mới và nâng cao sức cạnh tranh của thành phố trong khu vực.

Với định hướng quy hoạch nhất quán và cách tiếp cận phát triển hiện đại, Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện cấu trúc đô thị theo hướng thông minh, bền vững và hội nhập. Những mảnh ghép như Capital Square đang góp phần nâng tầng diện mạo đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng một môi trường sống chất lượng cao – hiện đại hơn, năng động hơn và ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ đô thị quốc tế.