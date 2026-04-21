THACO của tỷ phú Trần Bá Dương muốn làm dự án “khủng” trên vùng núi cao hơn 1.000 m

Theo UBND TP Đà Nẵng, chiều 20/4, lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) nhằm trao đổi các định hướng đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Tại buổi làm việc, THACO trình bày đề xuất chiến lược phát triển vùng trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Dự án do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2031.

Theo kế hoạch, THACO sẽ triển khai dự án “Sản xuất trồng trọt Sâm Ngọc Linh tập trung theo phương pháp công nghiệp, kết hợp trồng cây lâm nghiệp (rừng sản xuất) và dược liệu dưới tán rừng” tại các xã Trà Linh và Trà Tập, với tổng diện tích khoảng 4.600 ha. Trong đó, 1.275 ha dành cho trồng Sâm Ngọc Linh, 3.325 ha phát triển cây lâm nghiệp, dược liệu dưới tán rừng và hạ tầng giao thông.

Doanh nghiệp định hướng xây dựng vùng trồng Sâm Ngọc Linh tại khu vực có độ cao từ 1.000–1.500 m, tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp, kết hợp phát triển cây dược liệu và lâm nghiệp. Mục tiêu là hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gia tăng giá trị kinh tế và từng bước xây dựng chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mô hình sản xuất tích hợp, tuần hoàn được kỳ vọng tạo nền tảng cho nông nghiệp xanh, bền vững. THACO cũng đề xuất nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trồng Sâm Ngọc Linh trong nhà màng, bao gồm toàn bộ quy trình từ sản xuất giống bằng giá thể dinh dưỡng đến kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch. Cách làm này giúp kiểm soát dịch bệnh, chủ động điều chỉnh điều kiện sinh trưởng, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành, hướng tới mở rộng thị trường cho Sâm Ngọc Linh.

Bên cạnh đó, THACO kiến nghị UBND thành phố xem xét quy hoạch các vùng sản xuất sâm và dược liệu theo đề xuất, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm triển khai dự án. Doanh nghiệp cũng đề xuất xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh mang xuất xứ Đà Nẵng, gắn với chuỗi giá trị bền vững và định hướng xuất khẩu.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đề nghị THACO khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề xuất dự án theo quy định; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu quy trình thực hiện, cập nhật kế hoạch và phương án lựa chọn đầu tư, bảo đảm tiến độ.

Các thủ tục được yêu cầu triển khai đồng bộ, rút ngắn thời gian, tăng cường phối hợp và xử lý song song các bước liên quan. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị THACO chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai, xây dựng định hướng phát triển và thương hiệu; trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo để được xem xét, tháo gỡ vướng mắc, hướng tới sớm hoàn tất thủ tục để triển khai dự án.

Cũng tại buổi làm việc, THACO báo cáo dự án “Sản xuất trồng trọt cây dược liệu” tại xã Đức Phú với quy mô 2.800 ha, dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2028, do THACO AGRI làm chủ đầu tư, nhằm phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng báo cáo một số dự án khác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị tại Khu kinh tế mở Chu Lai và dự án metro – đường sắt đô thị TP Đà Nẵng.