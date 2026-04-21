Chủ tịch Vũ Đình Độ: Tasco sẽ tập trung khai thác tối đa giá trị từ các dự án bất động sản hiện có, thay vì mở rộng mới

Chiều 20/4, Tasco (mã HUT) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua loạt nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh, phương án huy động vốn và định hướng chiến lược trong giai đoạn tới.

Tính đến 15h20, đại hội có 96 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 898 triệu cổ phần, tương đương 84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo kế hoạch, năm 2026 Tasco đặt mục tiêu doanh thu gần 55.000 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 37,5%. Đây đều là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh thị trường được dự báo còn nhiều biến động, doanh nghiệp đề xuất cơ chế điều hành linh hoạt hơn, cho phép chủ động triển khai các khoản vay, bảo lãnh và giao dịch phát sinh nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh.

Song song với đó, Tasco tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển nhượng cổ phần hoán đổi cho nhà đầu tư mới là VIAC (No.1) Limited Partnership theo phương án đã được thông qua từ năm 2025. Đến đầu tháng 12/2025, các thủ tục pháp lý liên quan đã hoàn tất, đảm bảo giao dịch được thực hiện đúng quy định.

Để phục vụ chiến lược mở rộng giai đoạn 2026–2030, Tasco dự kiến phát hành tối đa 3.560 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, kỳ hạn 5 năm. Nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực trọng điểm như bất động sản, hạ tầng, bảo hiểm và đầu tư.

Ở mảng hạ tầng, Tasco dự kiến tham gia dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp khoảng 810 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng bảo hiểm sau khi ghi nhận doanh thu phí 1.564 tỷ đồng năm 2025, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được bổ sung vốn nhằm mở rộng quy mô và đầu tư công nghệ.

Bất động sản tiếp tục là một trong những trụ cột được doanh nghiệp nhấn mạnh. Thông tin tại Đại hội, Tasco cho biết đã khởi công dự án Việt Trì Legacy Lakeside (17,3 ha) từ tháng 3/2026; đồng thời tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án Chi Đông – Mê Linh (46,9 ha) và Xuân Phương (31,4 ha). Ngoài ra, doanh nghiệp sở hữu quỹ đất khoảng 210 ha cùng nhiều dự án tiềm năng như Mercure Sơn Trà, khách sạn tại 104 Phổ Quang (TP.HCM) hay Sandy Beach Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch HĐQT Vũ Đình Độ, trong ngắn hạn, chiến lược của Tasco là ưu tiên khai thác hiệu quả các dự án hiện hữu thay vì mở rộng ồ ạt. Dự án Việt Trì Legacy Lakeside (17,3 ha) sau khi khởi công đang triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn thiện hạ tầng vào tháng 8 và có thể mở bán trong năm 2026. Đây được xem là dự án trọng điểm mở đầu cho chu kỳ phát triển mới.

Bên cạnh đó, dự án Chi Đông đã hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500, trong khi dự án Xuân Phương đang được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc sau các chính sách mới của Chính phủ liên quan đến các dự án BT. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026–2027 và có thể đến 2028, Tasco sẽ tập trung khai thác tối đa giá trị từ các dự án bất động sản hiện có, thay vì mở rộng mới.

Ngoài phát triển dự án, ông Độ cho hay doanh nghiệp đang vận hành nhiều tài sản như tòa nhà văn phòng, hệ thống showroom ô tô và các điểm dịch vụ trên toàn quốc. Các hoạt động này không chỉ tạo dòng tiền ổn định mà còn hỗ trợ hệ sinh thái kinh doanh chung của công ty.

Trước câu hỏi của cổ đông về hiệu quả của các dự án trọng điểm mà công ty đang triển khai, ông Độ cho biết hiện một số dự án bất động sản lớn như Việt Trì, Chi Đông và Xuân Phương đều do doanh nghiệp nắm quyền chi phối, trong đó có dự án sở hữu 100% vốn. Tuy nhiên, với một số tài sản khác như khách sạn, tòa nhà văn phòng, tỷ lệ sở hữu có thể thấp hơn tùy theo cấu trúc đầu tư.

Liên quan đến chiến lược huy động vốn, Tasco cho biết đang tích cực làm việc với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để tiếp cận nguồn vốn “xanh” cho các lĩnh vực như nước sạch, năng lượng tái tạo và hạ tầng bền vững.

Ở mảng ô tô, Tasco tiếp tục duy trì các thương hiệu truyền thống như Toyota, Ford, Mitsubishi, Hyundai và Volvo – hiện vẫn đóng góp phần lớn doanh thu. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển các dòng xe mới, đặc biệt là xe năng lượng sạch, nhằm đón đầu xu hướng chuyển đổi xanh. Chiến lược của Tasco không chỉ dừng ở bán xe, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện xoay quanh ô tô, bao gồm tài chính, bảo hiểm, sửa chữa và các tiện ích đi kèm.

Cập nhật từ ban lãnh đạo cho thấy, trong quý I/2026, mảng ô tô ghi nhận tín hiệu tích cực khi các thương hiệu mới đạt tổng doanh số gần 1.000 xe, trong đó Geely đạt khoảng 570 xe và Lynk & Co đạt khoảng 350 xe.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT Vũ Đình Độ thông tin, chỉ sau 5 ngày ra mắt các mẫu xe plug-in hybrid, doanh nghiệp đã nhận khoảng 1.200 đơn đặt hàng. Tuy nhiên, do nguồn cung chưa kịp đáp ứng, doanh nghiệp đang khẩn trương làm việc với đối tác để đẩy nhanh tiến độ nhập xe, dự kiến bàn giao toàn bộ đơn hàng đã đặt trong vòng 2 tháng tới.

Trên cơ sở đó, Tasco đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 10.500 xe Geely và 2.000 xe Lynk & Co trong năm 2026. Doanh nghiệp cho biết các sản phẩm đều được bán với biên lợi nhuận dương, dù vẫn phải chịu áp lực chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống phân phối và dịch vụ. Mục tiêu được đặt ra là mảng xe mới sẽ đạt điểm hòa vốn từ giữa năm 2026, trong khi các thương hiệu truyền thống tiếp tục đóng vai trò nền tảng lợi nhuận.