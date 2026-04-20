Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay - Biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu

Sở hữu những giá trị khác biệt, từ vị trí đắt giá ngay dưới chân "thiên hạ đệ nhất hùng quan" đèo Hải Vân, khí hậu ôn hòa, đến bộ sưu tập đại tiện ích đẳng cấp cùng pháp lý lâu dài, Vinhomes Hải Vân Bay xứng tầm là biểu tượng đô thị vịnh biển đẳng cấp toàn cầu.

Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân Vinhomes Hải Vân Bay có tổng diện tích 512,2 ha tọa lạc tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, chỉ cách trung tâm đô thị, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu… chưa đầy 20 phút di chuyển.

Đặc biệt, dự án nằm trên giao điểm của ba trục phát triển năng động bậc nhất miền trung: chuỗi di sản Huế – Đà Nẵng – Hội An; hành lang du lịch nghỉ dưỡng ven biển; và trục kinh tế – logistics Liên Chiểu, mở ra lợi thế hiếm có về giao thông và du lịch.

Không chỉ nằm trên tọa độ chiến lược, Vinhomes Hải Vân Bay còn sở hữu vị trí ngay dưới chân đèo Hải Vân - "thiên hạ đệ nhất hùng quan" của Việt Nam, nơi hội tụ trọn vẹn cùng lúc cảnh sắc biển - núi - rừng với vẻ đẹp hùng vĩ nguyên sơ cùng cát trắng, biển xanh và khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm giữa miền nhiệt đới. Đây là điều kiện lý tưởng để hình thành không gian an trú biệt lập, hài hòa với thiên nhiên, kiến tạo chuẩn sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày cho cư dân toàn cầu.

Vinhomes Hải Vân Bay nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân, hội tụ trọn vẹn cùng lúc cảnh sắc biển - núi - rừng

Tận dụng vị thế, Vinhomes Hải Vân Bay được quy hoạch thành đô thị vịnh biển đẳng cấp thế giới với những lợi thế khác biệt, vừa tôn vinh vẻ đẹp độc đáo chỉ có ở "thiên hạ đệ nhất hùng quan", vừa mang tính quốc tế hóa cao để thu hút các công dân tinh hoa toàn cầu.

Cụ thể, dự án được phát triển theo 4 phong cách sống đang được ưa chuộng trên thế giới: Bạch Vân (phồn hoa sinh thái HongKong), Vịnh Mây (biệt thự núi Malibu Hills), Đảo Ngọc (Luxury Hidden in Nature Costa Smeralda), Tinh Vân (biệt thự Nhật giới hạn). 100% nhà ở tại Vinhomes Hải Vân Bay đều được sở hữu lâu dài với pháp lý minh bạch, đảm bảo đáp ứng nhu cầu an cư bền vững và tích sản thực dài hạn, với tiềm năng tăng trưởng qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh việc cung cấp nơi an trú độc bản, Vinhomes Hải Vân Bay cũng mang đến cho cư dân hệ sinh thái hơn 20 đại tiện ích cao cấp được quy hoạch đồng bộ và xứng tầm như resort 5 sao thương hiệu quốc tế; tổ hợp ẩm thực – giải trí Oceania Clubhouse; Làng ẩm thực ven suối Vịnh Mây & Chợ Hongkong Hải Vân Market; tổ hợp Spa Malibu Wellness Hub, phòng khám Vinmec và Fitness; hệ thống giáo dục Vinschool... cùng hệ thống hồ - suối cảnh quan, phố đi bộ bờ biển được bố trí khắp dự án, nhằm cộng hưởng vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có.

Vinhomes Hải Vân Bay là dự án bất động sản vịnh biển hiếm hoi có 100% quỹ nhà ở có pháp lý sở hữu lâu dài

Đặc biệt, một số đại tiện ích độc đáo tiên phong xuất hiện tại Việt Nam sẽ hiện diện tại Vinhomes Hải Vân Bay là Tổ hợp công viên chủ đề vận động - trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn nhất Đông Nam Á - VinWonders Hải Vân Bay quy mô 24,8 ha; tổ hợp suối khoáng và chăm sóc sức khỏe cao cấp Mikado Onsen Retreat ngay trên núi… Đây là những đại tiện ích được thiết kế cho riêng Vinhomes Hải Vân Bay nhằm khai thác tối ưu điều kiện cảnh quan thiên nhiên và lợi thế địa lý, khí hậu đặc trưng tại đây.

Với vị trí đắt giá, tiềm năng phát triển thành tọa độ giải trí – nghỉ dưỡng và an trú đẳng cấp quốc tế trong tương lai – ngay khi khởi động Vinhomes Hải Vân Bay đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản miền trung. Trong 5 phiên giới thiệu trực tuyến về tổng thể dự án và khu đầu tiên - Bạch Vân, dự án đã thu hút hơn 500.000 lượt người quan tâm, ghi nhận nhu cầu đặt chỗ của 7.353 khách hàng với sự tham gia sôi động của gần 6.000 chuyên viên tư vấn từ 46 đại lý phân phối chiến lược.

Sở hữu địa thế không thể sao chép cùng hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Hải Vân Bay xứng tầm là điểm đến an cư bền vững và tích sản thực dài hạn

Hiện tại, dự án đang đi vào giai đoạn tăng tốc, dự kiến các hạng mục đầu tiên sẽ hoàn tất vào Quý 4/2026. Trong tương lai, khi đi vào vận hành, với những lợi thế khác biệt Vinhomes Hải Vân Bay sẽ là động lực phát triển mới cho kinh tế du lịch Đà Nẵng nói riêng và cả con đường di sản miền Trung, và trở thành biểu tượng đô thị vịnh biển mới của Việt Nam trên bản đồ bất động sản toàn cầu./.