“Siêu cầu” vượt sông Hồng gần 12.000 tỷ nối Hà Nội với Hưng Yên sắp bước vào giai đoạn then chốt sau 8 tháng khởi công

Tiến độ cầu Ngọc Hồi (nguồn ảnh: Văn Đoan).

Theo Báo Hà Nội, ngày 19/4, lãnh đạo TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đối với dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, công trình được khởi công từ ngày 19/8/2025. Hiện các nhà thầu đang triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC. Phần cầu chính vượt sông Hồng đã thi công được 72/80 cọc khoan nhồi của trụ tháp chính, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 4/2026.

Ở hạng mục cầu dẫn, dự án đã khoan 802/2.242 cọc, đúc 11/2.220 phiến dầm SuperT và hoàn thành 9/160 bệ trụ. Trong tháng 4/2026, khối lượng thi công dự kiến được nâng lên 950 cọc khoan nhồi, 50 phiến dầm SuperT và 30 bệ trụ. Song song với đó, các mũi thi công mặt bằng đúc dầm và đường công vụ vẫn được duy trì liên tục.

Về công tác giải phóng mặt bằng, phía Hà Nội đã bàn giao đủ 32,6/32,6 ha, trong khi phía Hưng Yên mới bàn giao 12,8/22,66 ha. Trên tuyến hiện còn tồn tại 4 giếng giảm áp trong hành lang đê hữu Hồng cùng một số hạ tầng điện, nước, thông tin cần di dời đồng bộ với tiến độ bàn giao mặt bằng.

Năm 2025, dự án đã giải ngân 100% kế hoạch vốn; sang năm 2026, đạt 44% kế hoạch vốn của thành phố. Tiến độ chung hiện phụ thuộc lớn vào việc hoàn tất giải phóng mặt bằng phần còn lại tại Văn Giang và xử lý hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Phát biểu tại hiện trường, lãnh đạo thành phố biểu dương các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương liên quan đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Đối với dự án cầu Ngọc Hồi, lãnh đạo TP nhấn mạnh đây là công trình then chốt trong việc tăng cường kết nối khu vực phía Nam, giảm tải cho các tuyến cầu, tuyến đường hiện hữu, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Thanh Trì và vùng lân cận. Việc sớm hoàn thành dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hàng chục nghìn hộ dân và doanh nghiệp đang chịu áp lực ùn tắc, kéo dài thời gian di chuyển.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu bảo đảm các mốc tiến độ: tỉnh Hưng Yên hoàn thành giải phóng 12,66 ha đất nông nghiệp còn lại trước ngày 30/6/2026, và phần đất ở trước ngày 15/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp xử lý dứt điểm các giếng giảm áp trong hành lang đê hữu Hồng trước ngày 10/5/2026. Sở Xây dựng Hà Nội khẩn trương tổ chức nạo vét khoảng 40.000 m³ bùn đất, phục vụ thi công.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án được yêu cầu rà soát toàn bộ các vướng mắc về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, không để sót trường hợp nào.

Về phía chủ đầu tư và nhà thầu, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu báo cáo chi tiết tiến độ từng hạng mục như mố, trụ, kết cấu nhịp, đường dẫn, hệ thống thoát nước, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. Mọi điều chỉnh tiến độ phải được giải trình rõ ràng, kèm theo phương án khắc phục cụ thể. Các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành công trình trong quý II/2027.

Trước đó, ngày 19/8/2025, dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu đã chính thức khởi công.

Theo chủ trương đã được phê duyệt, dự án được chia thành 2 nhóm dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,5 km. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội). Điểm cuối tại Km7+500, kết nối với đường Vành đai 3,5, thuộc địa bàn xã Văn Giang (Hưng Yên).

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng cải thiện điều kiện giao thông qua sông Hồng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực. Công trình cũng giúp chia sẻ lưu lượng cho các cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy...

Không chỉ tăng cường liên kết vùng giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, dự án còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần của người dân, đồng thời mở ra dư địa phát triển du lịch sinh thái, thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai địa phương.