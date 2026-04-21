Tập đoàn FPT đón tin vui tại dự án 650 tỷ ở thành phố nhỏ nhất Việt Nam sau 1 tháng khởi công

Lễ Lễ | 21-04-2026 - 05:53 AM | Bất động sản

Theo UBND phường Phù Liễn, hiện địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án trọng điểm, trong đó có dự án Tổ hợp giáo dục FPT.

Theo UBND phường Phù Liễn (TP Hải Phòng), nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án cũng như công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND phường đã tập trung cao độ, chủ động bố trí thời gian, nhân lực, duy trì làm việc liên tục, kể cả vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Theo báo cáo, đến nay, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trên địa bàn cơ bản đạt yêu cầu đề ra, trong đó công tác giải phóng mặt bằng ghi nhận kết quả tích cực. Phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án trọng điểm, trong đó có dự án Tổ hợp giáo dục FPT.

Phối cảnh dự án (nguồn ảnh: Tập đoàn FPT).

Trước đó, vào ngày 19/3/2026, Tập đoàn FPT chính thức khởi công tổ hợp giáo dục tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng. Dự án bao gồm hệ đào tạo phổ thông liên cấp, cao đẳng thực hành và đại học. Với dự án này, FPT tiếp tục mở rộng mạng lưới đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các địa bàn chiến lược ở những đô thị lớn khu vực miền Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, quy mô nghiên cứu khoảng 10 ha, nằm tại khu vực có kết nối giao thông tương đối thuận lợi: phía Nam giáp đường Nguyễn Như Quế, phía Tây giáp kênh Mỹ Khê, các mặt còn lại giáp ruộng lúa và kênh hiện trạng. Vị trí này phù hợp với định hướng mở rộng không gian đô thị Hải Phòng về phía Nam, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm và bổ sung hạ tầng xã hội thiết yếu.

Trên diện tích khoảng 10 ha, công trình dành khoảng 2,8 ha cho xây dựng (mật độ 28%), phần còn lại bố trí các hạng mục phụ trợ, thể thao và không gian xanh.

Theo định hướng, dự án sẽ hình thành một tổ hợp giáo dục hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hải Phòng và khu vực lân cận.

Điểm nhấn của dự án là khối nhà Alpha cao 13 tầng, tích hợp trung tâm hội nghị 800 chỗ, cùng hai khối giảng đường cao từ 4–7 tầng với tổng diện tích gần 28.000 m². Bên cạnh đó là khu ký túc xá 5 tầng, nhà đa năng dịch vụ với tổng diện tích hơn 18.000 m²; hệ thống sân thể thao rộng trên 10.000 m² gồm sân bóng đá mini, bóng rổ, cầu lông; cùng khu cây xanh, sân vườn và quảng trường có tổng diện tích hơn 38.000 m².

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Khi hoàn thành, tổ hợp có thể đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 5.800 học sinh, sinh viên.

Việc đầu tư xây dựng tổ hợp giáo dục này giúp Hải Phòng có thêm một trường phổ thông liên cấp FPT, trở thành trường thứ hai của hệ thống tại thành phố (bên cạnh Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng đang hoạt động trên địa bàn). Đồng thời mở rộng triển khai hoạt động đào tạo đại học và sau đại học tại địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, khi hoàn thành, tổ hợp giáo dục FPT sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giáo dục, mở rộng cơ hội học tập ở nhiều trình độ, đồng thời trở thành một trong những hạt nhân trong hệ sinh thái giáo dục – đào tạo – đổi mới sáng tạo của thành phố.

Tại một trong những đô thị có hoạt động kinh tế sôi động nhất khu vực phía Bắc, tổ hợp được định hướng đào tạo xuyên suốt từ phổ thông đến đại học và sau đại học, gắn với các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn… cùng những ngành nghề mà địa phương có lợi thế.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.

