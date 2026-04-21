Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường để lừa đảo

Theo Đình Minh | 21-04-2026 - 15:51 PM | Bất động sản

Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm tiếp cận, lừa đảo người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, môi trường, sản xuất - kinh doanh.

Ngày 20/4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường để tiếp cận, lừa đảo người dân và doanh nghiệp có liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, sản xuất kinh doanh.

Giấy mời giả được các đối tượng gửi tới người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ảnh: CANB.

Cụ thể, sau khi làm giả 'giấy mời' có đóng dấu, chữ ký của cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo đã gửi tới người dân và doanh nghiệp thông qua nhiều kênh khác nhau như zalo, email hoặc chuyển phát nhanh.

Nội dung giấy mời thường yêu cầu đương sự đến làm việc liên quan đến kê khai, cung cấp các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh gắn liền với tài sản để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi tạo được tâm lý lo lắng, hoang mang cho người nhận, nhóm này yêu cầu chuyển tiền với lý do 'phí xử lý hồ sơ', 'phí xác minh thủ tục'; cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng; truy cập đường link hoặc quét mã QR để xác nhận lịch làm việc..., sau đó từng bước dẫn dắt nạn nhân vào bẫy và chiếm đoạt tài sản của họ.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân, doanh nghiệp khi nhận được giấy mời có nội dung nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng qua số điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ chính thức để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng khi chưa xác minh rõ ràng. Không truy cập đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi kèm theo các văn bản, giấy mời đáng ngờ.

Khi phát hiện đối tượng hoặc tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, người dân và doanh nghiệp có thể trình báo Công an tỉnh Ninh Bình theo số điện thoại: 0229.3871.097.

ĐHCĐ Vinhomes: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử 60.000 tỷ, chi hơn 24.600 tỷ trả cổ tức...bùng nổ đại dự án, chiến lược bán hàng đột phá toàn thị trường

ĐHCĐ Vinhomes: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử 60.000 tỷ, chi hơn 24.600 tỷ trả cổ tức...bùng nổ đại dự án, chiến lược bán hàng đột phá toàn thị trường Nổi bật

CEO Rox Key Holdings nói gì về kế hoạch lợi nhuận giảm và chiến lược “win-win” với MSB?

CEO Rox Key Holdings nói gì về kế hoạch lợi nhuận giảm và chiến lược “win-win” với MSB? Nổi bật

Địa phương cân nhắc khi đăng ký chỉ tiêu sử dụng đất

Địa phương cân nhắc khi đăng ký chỉ tiêu sử dụng đất

15:48 , 21/04/2026
Bến xe hiện đại bậc nhất Thủ đô dần lộ hình hài

Bến xe hiện đại bậc nhất Thủ đô dần lộ hình hài

15:38 , 21/04/2026
Vụ 48 căn nhà xây trái phép ở TPHCM: Chính quyền lên tiếng về bảo đảm quyền lợi cho người dân

Vụ 48 căn nhà xây trái phép ở TPHCM: Chính quyền lên tiếng về bảo đảm quyền lợi cho người dân

15:36 , 21/04/2026
Hình ảnh một ngày ở "khu dân cư đặc biệt" tại Tây Ninh

Hình ảnh một ngày ở "khu dân cư đặc biệt" tại Tây Ninh

15:34 , 21/04/2026

