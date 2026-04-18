Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp rót 158.000 tỷ đồng để mở rộng 36 km tại tuyến quốc lộ dài nhất Việt Nam

Tú An | 18-04-2026 - 08:42 AM | Bất động sản

Vingroup đề xuất triển khai dự án gần 158.000 tỷ đồng để mở rộng 36 km trục Quốc lộ 1A.

Tập đoàn Vingroup đang tổ chức lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), trong giai đoạn phân kỳ 1.

Trước đó, vào ngày 12/3, Tập đoàn Vingroupđã có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên.

Theo đề xuất, dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, kéo dài từ nút giao Lê Duẩn đến khu vực cầu Giẽ, đi qua hàng loạt phường và xã thuộc địa bàn Hà Nội như Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, cùng các xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Được biết, dự án này sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm Hà Nội với các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park, Trump Organization, khu đô thị Olympic, Đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City... cũng như kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải.

Về tiến độ triển khai, Vingroup dự kiến thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giai đoạn từ quý II đến quý IV/2026. Sau đó, dự án sẽ bước vào thi công và hoàn thành vào quý III/2027, trước khi đưa vào khai thác từ quý IV cùng năm.

Tổng mức đầu tư cho phân kỳ 1 ước tính gần 158.000 tỷ đồng, toàn bộ do doanh nghiệp tự thu xếp vốn, đồng thời đề xuất cơ chế thanh toán bằng quỹ đất đối ứng theo hình thức hợp đồng BT.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A được quy hoạch triển khai theo hai phân kỳ. Trong đó, phân kỳ 2 có quy mô khoảng 2,5 km, kéo dài từ nút giao Điện Biên Phủ đến nút giao Lê Duẩn, đi qua các quận trung tâm như Ba Đình, Văn Miếu và Hai Bà Trưng, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 34.000 tỷ đồng và thời gian hoàn thành vào cuối năm 2028.


Tú An

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên