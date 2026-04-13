Hạ tầng ven sông Sài Gòn: 50 năm lột xác từ bãi sình lầy thành mặt tiền hiện đại nhất khu vực

Bài và ảnh: Quốc Hoàng | 13-04-2026 - 06:55 AM | Bất động sản

Với 50 công trình tiêu biểu vừa được công bố, trục sông Sài Gòn chính thức xác lập vị thế hành lang kinh tế - hạ tầng trọng điểm, thay đổi hoàn toàn diện mạo TP.HCM sau nửa thế kỷ phát triển.

Trong danh sách 50 công trình tiêu biểu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước nổi lên loạt công trình phát triển hạ tầng ven sông Sài Gòn: Đó là những khu đô thị, cây cầu, metro tạo nên sức sống của thành phố. Đặc biệt ở khu vực thành phố Thủ Đức cũ, nơi vốn là bãi sình lầy, bãi cỏ hoang đã hình thành nên những tổ hợp đô thị nén và hành lang xanh, phản chiếu chiến lược mở rộng tâm điểm kinh tế của thành phố về phía Đông và phía Bắc.

Ngay gần trung tâm là cầu Ba Son (khánh thành tháng 4/2022) có tổng chiều dài gần 1,5km với 6 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng. Với kiến trúc dây văng biểu tượng, công trình này đóng vai trò mạch máu trực tiếp kết nối lõi CBD (Central Business District) hiện hữu với quỹ đất chiến lược Thủ Thiêm, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai bờ xuống còn dưới 3 phút.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dài 19,7km, sở hữu 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, chính thức vận hành thương mại từ 22/12/2024. Dự án kích hoạt mô hình TOD (Transit Oriented Development) tại các khu vực Ba Son, Tân Cảng, biến hạ tầng đường sắt đô thị thành "thước đo" định giá mới cho toàn bộ bất động sản dọc hành lang phía Đông.

Vinhomes Golden River được quy hoạch trên khu đất Ba Son cũ với quy mô 25,3ha. Điểm mấu chốt tạo nên giá trị tại đây là sự tích hợp nhà ga ngầm tuyến Metro số 1 ngay trong nội khu, tạo ra mạng lưới kết nối đa phương thức tương tự các khu phức hợp hạng sang tại Ginza (Tokyo) hay Orchard Road (Singapore).

Khởi công từ năm 2005 trên diện tích 10,37ha, Saigon Pearl là "viên gạch" đầu tiên đặt nền móng cho mật độ cao tầng dọc bờ Tây sông Sài Gòn. Dự án đóng vai trò kéo dãn không gian đô thị từ quận 1 sang Bình Thạnh, thiết lập các tiêu chuẩn sống cao cấp sớm nhất khu vực trước khi làn sóng "siêu dự án" đổ bộ.

Với độ cao kỷ lục 461,2m gồm 81 tầng, Landmark 81 hiện là cột mốc thị giác lớn nhất khu vực. Công trình không chỉ giữ vai trò biểu tượng kiến trúc mà còn góp phần dịch chuyển trọng tâm quan sát của thị trường về phía Tân Cảng, nơi đường chân trời TP.HCM thay đổi rõ nét nhất trong một thập kỷ qua với mật độ các đô thị ven sông Sài Gòn dày đặc.

Tại bờ Đông, khu đô thị Sala là điểm nhấn quy hoạch hiện đại bậc nhất Thủ Thiêm với phân khu phía Nam đường Mai Chí Thọ quy mô gần 79ha và khu phía Bắc hơn 20 ha. Hệ thống hạ tầng tại đây được triển khai đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu, tạo tiền đề hình thành cộng đồng cư dân cao cấp và trung tâm tài chính mới.

Sau 30 năm kể từ mốc quy hoạch 1996, Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã hoàn tất giải phóng mặt bằng hơn 99%. Hiện chỉ còn khoảng 2,6ha đang trong giai đoạn xử lý cuối cùng, cho thấy quỹ đất sạch cho các dự án hạ tầng liên vùng và trung tâm thương mại dịch vụ đã sẵn sàng để kích hoạt dòng vốn đầu tư giai đoạn mới.

TP.HCM đang chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại khu vực An Khánh với định hướng chuyển đổi sang nhà ở thương mại. Đây là "phép thử" quan trọng về khả năng hấp thụ của thị trường đối với quỹ nhà quy mô lớn ngay lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phản ánh thực tế nhu cầu nhà ở tại vùng lõi đô thị.

Ở cực phía Bắc, Vạn Phúc City đóng vai trò "điểm neo" chiến lược với quy mô lên tới 198ha. Sở hữu 3 mặt giáp sông Sài Gòn và nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, đại đô thị này cho thấy trục các đô thị ven sông Sài Gòn đã kéo dài từ trung tâm ra đến cửa ngõ liên tỉnh, hình thành hành lang đô thị liên tục.

Các thông số kỹ thuật về hạ tầng cảnh quan tại đây gây chú ý với công viên The Long Park dài 3,4km và kênh Sông Trăng dài 2km. Việc ưu tiên quỹ đất lớn cho mặt nước và không gian xanh cho thấy xu hướng bất động sản đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) để gia tăng giá trị bền vững.

Nhìn tổng thể từ Ba Son đến Hiệp Bình Phước, hạ tầng ven sông Sài Gòn không chỉ là ranh giới tự nhiên mà đã trở thành "mặt tiền" kinh tế của thành phố. Khi các dự án hạ tầng liên vùng và các tổ hợp bất động sản dọc hành lang phía Đông cùng hội tụ trên một trục, giá trị khu vực này sẽ tiếp tục được định vị lại.

