Masterise Group muốn làm dự án đường ven sông Sài Gòn 8 - 10 làn xe và tuyến đường sắt đô thị chạy dọc bờ sông

Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) mới đây có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất nghiên cứu, lập hồ sơ đầu tư dự án đường ven sông Sài Gòn và tuyến đường sắt đô thị chạy dọc bờ sông.

Theo đề xuất của Masterise, tuyến đường ven sông Sài Gòn, điểm đầu tại cầu Cần Giờ (dự án do Masterise đầu tư), điểm cuối tại cầu Bến Súc (tỉnh lộ 15), với tổng chiều dài 78,2 km, quy mô dự kiến từ 8 - 10 làn xe.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đề xuất đầu tư tuyến LRT (đường sắt nhẹ) hoặc Tramway (xe điện mặt đất) chạy dọc sông Sài Gòn với chiều dài 48,7 km.

Hướng tuyến dự kiến đi từ bến xe Miền Tây hiện hữu - Lý Chiêu Hoàng - Võ Văn Kiệt - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Ba Son - kết nối với đường ven sông Sài Gòn.

Masterise Group cho rằng, việc đầu tư hệ thống đường bộ và đường sắt đô thị dọc bờ sông Sài Gòn sẽ kết nối với các tuyến Vành đai 2, 3, 4 cùng các tuyến cao tốc, quốc lộ.

Từ đó hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và tạo điểm nhấn cảnh quan sông nước, thúc đẩy du lịch.

Về hình thức đầu tư, Masterise đề xuất lập hồ sơ dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) hoặc hình thức đầu tư khác phù hợp với chủ trương của Thành phố.

Trường hợp TPHCM đã giao đơn vị khác nghiên cứu, Masterise sẽ đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đề nghị được hướng dẫn thủ tục theo quy định.

Sau khi nhận được đề xuất của nhà đầu tư, hiện nay UBND TPHCM giao Sở Tài chính TPHCM lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM xem xét quyết định.

Trước đó, vào năm 2024, Sun Group đề xuất UBND TPHCM cho phép doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư tuyến đường ven sông Sài Gòn dài 78,2 km kéo dài từ Củ Chi đến cầu Cần Giờ theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tuy nhiên, đến giữa năm 2025, doanh nghiệp này đề xuất xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn với quy mô từ 8 - 10 làn xe, chiều dài khoảng 40 km. Đồng thời, đầu tư tuyến metro hoặc tramway chạy dọc sông Sài Gòn qua địa bàn huyện Củ Chi (cũ).

Về hình thức đầu tư, Sun Group đề xuất đầu tư theo hình thức BT, với cơ chế đối ứng bằng quỹ đất và quyền đầu tư tại các khu đất ven sông Sài Gòn thuộc huyện Củ Chi (cũ) với tổng diện tích khoảng 4.100 ha.



