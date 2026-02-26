Siêu dự án 925.000 tỷ do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ đầu tư tăng tốc, một xã ở Hà Nội thông báo đơn giá bồi thường

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo UBND xã Dân Hòa (Hà Nội), địa phương đã ban hành thông báo về đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trong năm 2026.

Cùng với đó, UBND xã đã ban hành các quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; thành lập Tổ giúp việc UBND xã để triển khai công tác GPMB; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm tiến độ.

Địa phương cũng tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến người dân đối với đồ án quy hoạch Khu đô thị thể thao Olympic; phổ biến đầy đủ các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và kịp thời giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của các hộ dân.

Đến nay, 111 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 272 tỷ đồng. Trên địa bàn xã hiện có khoảng 9.600 hộ có diện tích đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi. Thời gian tới, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án và tổ chức chi trả theo đúng tiến độ, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng trong quần thể siêu dự án.

Được biết, vào ngày 19/12, dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công với diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã. Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.



