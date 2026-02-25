Tỷ phú Trần Bá Dương giao Đại Quang Minh "triển khai quyết liệt" 2 siêu dự án ở Hà Nội, sẽ khởi công 42 dự án từ hạ tầng, đô thị đến khu công nghiệp

Trong thông điệp đầu năm công bố ngày 23/2, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương giao cho Đại Quang Minh trong năm 2026 khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái đa ngành của Thaco có vai trò thực hiện Đầu tư – Xây dựng các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển, đường sắt gắn với phát triển TOD, khu công nghiệp chuyên ngành, khu đô thị và bất động sản.

Trước đó, doanh nghiệp này tập trung phát triển khu đô thị và bất động sản dân dụng. Năm 2025, Đại Quang Minh tái cơ cấu và thành lập thêm khối Đầu tư xây dựng dự án đường sắt.

Ông Trần Bá Dương định hướng, Đại Quang Minh bước vào giai đoạn tăng tốc, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và điều hành toàn diện các dự án theo chuỗi giá trị Đầu tư – Xây dựng – Vận hành trên nền tảng công nghiệp và số hóa, phù hợp với đặc thù kỹ thuật và công nghệ mới.

Năm 2026, Đại Quang Minh sẽ tăng tốc triển khai thi công dự án Metro tuyến Bến Thành – Tham Lương và khởi công các tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm, Thủ Thiêm – Sân bay Long Thành, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2030.

Cụ thể, tuyến metro Bến Thành - Tham Lương tổng chiều dài gần 11,3 km, điểm đầu tại ga Bến Thành (quận 1 cũ), điểm cuối tại depot Tham Lương (quận 12 cũ) đã được khởi công vào ngày 15/1/2026.

Còn tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài gần 6 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.000 tỷ đồng. TP.HCM giao cho Thaco tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành dài khoảng 42km, kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành dự kiến được đầu tư gần 85.000 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2026, Đại Quang Minh nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ cốt lõi về đường sắt (khoan hầm, bê tông đúc sẵn, thi công cầu cạn…); triển khai thi công dự án BOT Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú bảo đảm tiến độ bàn giao; hoàn thành hạng mục Cầu cạn tuyến R1 và triển khai thi công những phần còn lại của 4 tuyến đường trong Thủ Thiêm ngay khi Thành phố hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh các dự án hạ tầng, ông Trần Bá Dương giao Đại Quang Minh tham gia triển khai quyết liệt Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Đông Anh và Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, siêu dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng với tổng vốn đầu tư hơn 855.000 tỷ đồng, quy mô 80km, trải dài qua 19 xã, phường đã khởi công vào ngày 19/12/2025.

Còn dự án Khu đô thị đa mục tiêu khởi công vào ngày 2/2/2026. Dự án này có quy mô khoảng 696ha, bao gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau, dự tính đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu sau khi hình thành sẽ có diện mạo như trong hình.



Tại TP.HCM, Đại Quang Minh sẽ khởi công đồng loạt các dự án thành phần tại Khu đô thị Sala, bảo đảm cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2027.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng các dự án trung tâm thương mại cho Thiso; khởi công và đưa vào khai thác từng phần các dự án Khu công nghiệp mới tại Chu Lai – TP. Đà Nẵng và dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí (786 ha) tại TP.HCM, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng của THACO INDUSTRIES.

Đại Quang Minh đặt mục tiêu doanh thu 2026 hơn 12.000 tỷ đồng, tổng số nhân sự 1.600 người. Chi phí đầu tư dự kiến giải ngân là hơn 21.000 tỷ đồng nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu đề ra trong năm 2027 là 37.000 tỷ đồng.