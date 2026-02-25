Cổ đông lớn nhất của Vingroup có thay đổi lớn, cổ đông lớn thứ hai đón tin vui đầu năm mới

Cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Vingroup vừa có thay đổi lớn.

Cổ đông lớn nhất của Vingroup bổ sung nhiều ngành nghề mới

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group - VIG), cổ đông lớn nhất của Vingroup, vừa có thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, VIG mở rộng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 32 lên 45. Cụ thể, doanh nghiệp này bổ sung một số ngành nghề như Cho thuê xe có động cơ, Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy...

Bên cạnh đó, một số ngành sẵn có được cập nhật về tên gọi và mã, ví dụ Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự, Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác...

Một số ngành về nghệ thuật được tách từ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí trở thành 3 ngành, bao gồm: Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc; Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác; Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác.

Trong khi đó, ngành dịch vụ tắm hơi, massage, các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự cũng không còn. Một ngành tương tự xuất hiện là dịch vụ spa và xông hơi.

Hai ngành mới khác của VIG là vệ sinh chung nhà cửa và dịch vụ vệ sinh khác.

Với vốn điều lệ lên tới 32.821 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thường được biết đến là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), với 32,5% cổ phần của VIC và 32,9% vốn của VinFast Auto Ltd.

VinSpeed nhận tin vui từ dự án đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD

VinSpeed được chấp thuận đầu tư dự án đường sắt quy mô lớn là tuyến Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh minh họa: AI

VinSpeed là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, được thành lập hồi tháng 5/2025, vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng. VinSpeed hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe...

VinSpeed hiện là cổ đông lớn thứ hai tại Vingroup, với 455,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,7%.﻿

Đến cuối tháng 12/2025, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản gửi Chính phủ, chính thức rút đăng ký đầu tư dự án này nhằm tập trung nguồn lực cho các công trình chiến lược khác. Sau động thái trên, VinSpeed đang được chấp thuận đầu tư 2 dự án đường sắt quy mô lớn, bao gồm tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh mới có văn bản gửi CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed về phương án hướng tuyến và các công trình trên tuyến thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất về nguyên tắc phương án tuyến, tạo cơ sở để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Tổng mức đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh ước tính hơn 147.000 tỷ đồng (khoảng 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước chi trả. So với đề xuất trước đó, tổng mức đầu tư của dự án đã tăng thêm gần 8.500 tỷ đồng.

Quy mô toàn tuyến là 120km, với tốc độ 350km/h. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt này dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh còn khoảng 30 - 45 phút, giúp đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trên trục Hà Nội – Bắc Ninh – Hải Phòng – Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và phát huy lợi thế hành lang kinh tế phía Bắc.