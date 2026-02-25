Bên trong biệt thự nơi trùm ma tuý khét tiếng Mexico bị phục kích

Cổng vào khu nhà nơi ông trùm Nemesio Oseguera ẩn náu. (Ảnh: Reuters)

Ngôi nhà 2 tầng số 39 với tường đá và mái ngói đỏ là nơi ẩn náu kín đáo của ông trùm băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Ông trùm này bị bắn chết trong cuộc phục kích của quân đội Mexico hôm 22/2.

Giới chức lần ra ngôi nhà nghỉ yên bình ở vùng nông thôn này từ một nguồn tin liên quan đến người tình của Oseguera.

Những bức ảnh được hé lộ cho báo chí cho thấy bên trong khu nhà có những căn phòng rộng rãi được thiết kế hiện đại, cửa sổ lớn nhìn ra bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Bên trong có nhiều đồ đạc và vật dụng, như các loại thuốc giảm đau, tượng thánh Công giáo và căn bếp bừa bộn với đồ ăn vương vãi.

Tủ quần áo trong phòng ngủ lớn có một vài bộ đồ được gấp gọn, các sản phẩm chăm sóc da và nước hoa trên kệ. Nhiều gói khăn ướt được cất trong ngăn kéo phía dưới.

Trong một căn phòng khác có nhiều loại thuốc trị đau đầu, mất ngủ, trào ngược dạ dày và nhiễm nấm và dụng cụ lăn mặt. Một mảnh vải có logo của Mayorquin - cửa hàng trang sức cao cấp tại Guadalajara - thủ phủ bang Jalisco. Trên bàn ăn có chiếc hộp nhỏ được gói bằng nơ đỏ.

Biệt thự nằm ở khu vực có cảnh đẹp như tranh. (Ảnh: Reuters)

Biệt thự nằm ở Tapalpa, nơi nổi tiếng với du lịch sinh thái, rừng thông và các ngôi nhà nghỉ cuối tuần với sân golf và hồ nước.

Sau chiến dịch đột kích của lực lượng chức năng Mexico, nhiều chiếc xe hơi và xe tải bị cháy nằm rải rác trên những con đường bao quanh khu nhà.

Oseguera đã cố chạy trốn qua khu vườn phía sau nhà lên rừng cây trên sườn đồi. Ông ta trúng đạn trong lúc bị truy đuổi và tử vong khi đang được trực thăng đưa đi cấp cứu.

Tapalpa là nơi có cảnh đẹp như tranh, nhưng bị quốc tế chú ý vì liên quan đến các băng đảng. Nhiều năm trước, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt một số doanh nghiệp trong khu vực này với cáo buộc rửa tiền cho CJNG.