Chuyên gia nói thẳng lý do du lịch miền Tây èo uột

Chiều 24/2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt doanh nghiệp (DN) đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Tại đây, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - điểm lại kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua, trong đó có sự phát triển, vai trò, đóng góp của DN địa phương, đặc biệt trong tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách...

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - phát biểu.

Ông Lâu cho biết năm nay Vĩnh Long tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, lấy DN làm trung tâm, động lực chủ yếu của tăng trưởng. Tỉnh phấn đấu thành lập mới 1.900 DN; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ; xây dựng chính quyền phục vụ, liêm chính, hành động, lấy sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo hiệu quả.

“Chính quyền tỉnh Vĩnh Long cam kết tiếp tục đồng hành cùng DN với tinh thần nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định, minh bạch. Tỉnh bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của DN, xem sự thành công của DN là thành công của tỉnh, nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương” - ông Lâu nói.

Nổi bật trong các ý kiến tại họp mặt là về lĩnh vực du lịch. Chuyên gia nghiên cứu văn hóa, du lịch Nguyễn Quốc Thệ cho biết, với kinh nghiệm trong ngành du lịch 30 năm và giảng dạy về du lịch gần 20 năm, ông nhận thấy các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long đang loay hoay với các mô hình du lịch tương tự nhau.

“Chúng ta cứ nói du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tuy nhiên nếu không khéo thì cũng làm như nhau, không tạo được cái riêng cho du lịch Vĩnh Long. Cứ nói mãi về du lịch miệt vườn, du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp hay du lịch xanh gắn với sông nước, các địa phương khác trong khu vực cũng đang làm tương tự như vậy”, ông Thệ nói.

Ông Nguyễn Quốc Thệ phát biểu.

Theo ông Thệ, Vĩnh Long nên đặc biệt quan tâm đến du lịch văn hóa lịch sử, đặc biệt là loại hình du lịch gắn liền với các danh nhân. Địa phương có nhiều danh nhân lớn đi vào lịch sử như Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Định, Trần Đại Nghĩa… ông Thệ cho rằng, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của các danh nhân Vĩnh Long hoàn toàn có thể tạo ra một dòng sản phẩm du lịch đặc thù - du lịch danh nhân, là lợi thế cực kỳ lớn riêng có của tỉnh.

Ngoài ra, theo ông Thệ, năm 2025 Vĩnh Long đón hơn 9 triệu lượt khách du lịch, nhưng khách quốc tế chỉ chiếm hơn 1 triệu lượt (tức khoảng hơn 10%). Việc tăng nhanh số lượng khách quốc tế là rất khó. Vì vậy, tỉnh nên đặt mục tiêu trọng tâm là khách nội địa, những giá trị về lịch sử, văn hóa và danh nhân sẽ có sức hút...

Ông Trần Văn Đức - Chủ tịch lâm thời Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Long - đề xuất địa phương làm sao có chính sách tối ưu hơn, cần ý chí, quyết đoán hơn, có cơ chế tốt hơn để hỗ trợ cộng đồng DN phát triển. “Nơi nào lãnh đạo tỉnh quan tâm tới DN thì nơi đó cộng đồng DN phát triển, mà cộng đồng DN phát triển thì kinh tế xã hội phát triển, đây là điều căn bản mà chúng tôi đã nhận thấy” - ông Đức nói.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - đề nghị, các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp đầy đủ từng nhóm kiến nghị của DN, phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, xác định thời hạn xử lý cụ thể, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Không để kiến nghị của DN dừng lại ở việc ghi nhận, phải được chuyển hóa thành nhiệm vụ, giải pháp và kết quả cụ thể.

"UBND tỉnh Vĩnh Long xem hiệu quả hỗ trợ DN là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng hành cùng DN bằng hành động cụ thể, không chỉ hứa suông" - ông Quang nói thêm.