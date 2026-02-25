Sau dự án 44.000 tỷ dưới chân đèo Hải Vân, Đà Nẵng “mở lời” mời Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót vốn vào nhiều lĩnh vực then chốt

Theo UBND TP Đà Nẵng, ngày 24/2, lãnh đạo thành phố đã đến thăm, động viên Công ty Cổ phần Vinpearl nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng năm mới tới Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Vinpearl và các đơn vị trong hệ thống đang hoạt động trên địa bàn.

Theo lãnh đạo thành phố, năm 2026, Đà Nẵng tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên và phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số trong cả nhiệm kỳ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc thu hút nguồn lực đầu tư, đặc biệt là từ các nhà đầu tư chiến lược, được xác định giữ vai trò quan trọng.

Đánh giá cao sự đồng hành của Vingroup và hệ thống Vinpearl trong phát triển du lịch – dịch vụ, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây là lĩnh vực mũi nhọn, được định hướng trở thành trung tâm chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương. Thành phố kỳ vọng các dự án Vinpearl đang vận hành sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và nâng tầm hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân, thành phố cho biết đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan; đồng thời đề nghị Tập đoàn tăng tốc triển khai, bảo đảm tiến độ cam kết.

Về lâu dài, lãnh đạo TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn Vingroup tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư tại địa phương, không chỉ trong lĩnh vực du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng mà còn ở các lĩnh vực thành phố đang ưu tiên thu hút như hạ tầng chiến lược, năng lượng sạch, y tế, giáo dục và chuyển đổi số.

Ghi nhận những đóng góp của Vinpearl trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khó khăn và phòng, chống thiên tai thời gian qua, lãnh đạo thành phố cảm ơn doanh nghiệp đã đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng.

Phối cảnh Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

Được biết, tháng 6/2025, Công ty Cổ phần Vinpearl (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chính thức khởi công Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân. Dự án có quy mô khoảng 512 ha, với tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, tích hợp đầy đủ tiện ích từ nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), đến vui chơi giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục và y tế…

Điểm nhấn của dự án nằm ở vị trí “tựa sơn hướng hải”, dưới chân đèo Hải Vân, sở hữu cảnh quan còn nguyên sơ với bãi cát trắng, làn nước trong xanh và những ghềnh đá tự nhiên ấn tượng. Vinpearl dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động các cấu phần đầu tiên từ năm 2027.